انطقلت صافرة بداية مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب مالي منذ قليل، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زامبيا، مالي وجزر القمر".

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، جواد الياميق وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: نايل العيناوي، سفيان أمرابط وعز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي وإسماعيل صابيري.

أبرز أحداث مباراة المغرب ومالي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب ولكنها ترم أعلى مرمى جنوب أفريقيا.

الدقيقة 8: خطأ لصالح لاعب منتخب ماتلي بعد تدخل من أوناحي لاعب المغرب.

الدقيقة 16: تسديدة من إبراهيم دياز لاعب المغرب يتصدى لها حارس مرمى مالي، لترتد إلى لاعب المغرب والمرمى خالي ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 20: عرضية من دياز لاعب المغرب يبعدها دفاع منتخب مالي.

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب منتخب مالي ولكنها تمر أعلى مرمى منتخب المغرب.

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب منتخب المغرب ولكنها تصطدم بدفاع المنتخب المالي.

الدقيقة 32: عرضية من لاعب منتخب المغرب ولكنها تصل سهلة ليد حارس مرمى مالي.

الدقيقة 42: رأسية من أيوب الكعبي لاعب المغرب ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مالي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء للمغرب.

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح المغرب.

الدقيقة 3+45: إبراهيم دياز يحرز الهدف الأول للمغرب في مرمى مالي.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: عرضية من إبراهيم دياز لاعب المغرب يبعدها دفاع مالي.

الدقيقة 58: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي منتخب مالي.

الدقيقة 62: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مالي.

الدقيقة 64: سينايوكو يحرز هدف التعادل لمالي في مرمى المغرب.