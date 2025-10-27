إعلان

آلام الظهر.. متى تستدعي استشارة طبيب؟

كتب : مصراوي

11:00 ص 27/10/2025

يعاني الكثيرون من آلام الظهر نتيجة العمل لساعات طويلة في المكاتب أو قيادة السيارة بكثرة، لكن ألم الظهر قد يكون له أسباب أخرى خطيرة وتتطلب مراجعة الطبيب فورا.

وقال الطبيب الروسي، بافل براند في مقابلة مع موقع kp.ru:"تُعد آلام الظهر واحدة من أكثر الشكاوى الصحية شيوعا، لكنها في بعض الحالات قد تشير إلى أمراض خطيرة تتطلب تدخلا طبيا فوريا. آلام الظهر التي تظهر أثناء الليل، أو تزداد سوءا عند الاستلقاء، أو ترافقها حمى، أو تنشأ دون وجود إصابات حديثة، هي إشارات تنذر بالخطر".

وحسب قوله، يجب أن يثير ظهور هذه الآلام لدى الأطفال والمراهقين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، القلق والاهتمام والحذر، فظهور الألم دون سبب واضح مثل الإصابة، خاصة إذا كان المريض يعاني بالفعل من أمراض مزمنة مثل الأورام السرطانية، يعد علامة خطر.

وشدد الخبير على ضرورة الخضوع للفحوصات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب عند وجود هذه "العلامات التحذيرية" لاستبعاد أي أمراض خطيرة.

ونوه الطبيب إلى أن آلام الظهر أحيانا قد تكون مؤشرا على الإصابة بعض الأمراض الخطيرة، حيث كشفت دراسة جديدة لفريق دولي من الباحثين أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، والسكري، والسرطان، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الآلام.

الام الظهر

