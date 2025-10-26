4 طرق منزلية لتخفيف انتفاخ القولون والإمساك

يعاني الكثيرون من مشكلة انتفاخ القولون في مراحل مختلفة من حياتهم، وهو شعور مزعج ناتج غالبا عن تراكم الغازات، الإمساك، أو احتباس السوائل داخل الجهاز الهضمي.

حسب برين ديسانتيس، الممرضة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، قد يكون تحديد السبب الدقيق وراء الانتفاخ وعلاجه تحديا يتطلب استشارة طبية خاصة عند تكرار الأعراض.

ووفقا لموقع "كليفلاند كلينك"، أشارت مصادر طبية إلى وجود عدة خطوات بسيطة يمكن القيام بها في المنزل للتقليل من هذه المشكلة بسرعة وأمان، ومن أبرزها:

العناية بالنفس والراحة

التوتر وقلة النوم يمكن أن يزيدا من حدة مشاكل الجهاز الهضمي، لذا ينصح بتبني أساليب للاسترخاء مثل التأمل، القيلولة القصيرة، اليوغا، والتنفس العميق، للمساعدة على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين الحالة الصحية العامة.

تدليك البطن

يعد تدليك منطقة البطن بطريقة محددة وسلسة وسيلة فعالة لتحريك الغازات المحتجزة في الأمعاء الغليظة.

ممارسة المشي والنشاط البدني

يساعد التحرك والمشي المنتظم في تنشيط حركة الأمعاء، مما يسهل خروج الغازات والفضلات المتراكمة، وبالتالي يساهم بشكل واضح في تقليل الشعور بالانتفاخ.

وينصح بالبدء من الجانب السفلي الأيمن للبطن، مع تتبع حركة تشبه شكل حدوة الحصان، لتحفيز الجهاز الهضمي.

الصيام الليلي

الامتناع عن تناول الطعام بعد العشاء مع شرب الماء فقط حتى الصباح، يساعد في تقليل نمو البكتيريا المفرط داخل الأمعاء الدقيقة، مما يساهم في تهدئة الانتفاخ.