تورم الساقين المستمر.. إليك الأسباب والمخاطر الصحية

إذا كان تورم الساقين يستمر ليلا بشكل دائم، فقد يدل ذلك على وجود سبب مختلف.

والسبب الأكثر شيوعا هو الوذمة، أي تراكم السوائل تحت الجلد، والتي تتجمع عادة في القدمين والكاحلين بفعل قوة الجاذبية.

ويحدث ذلك أحيانا بسبب الوقوف أو الجلوس لمدة طويلة، كما تزداد احتماليته في الأجواء الحارة، وأثناء الحمل، ومع زيادة الوزن، أو قد يكون عرضاً جانبياً لبعض الأدوية، ومنها أدوية معينة تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحدث ذلك عندما تفشل الصمامات الدقيقة داخل الأوردة في أداء وظيفتها بشكل سليم، مما يتسبب في تجمع الدم، ومن ثم انتفاخ الأوردة والتفافها.

وقد يسبب هذا تورماً وثقلًا وألماً وحكة، وأحياناً تغيرات في لون الجلد.

مرض الشرايين الطرفية

وفي حالات نادرة، قد يرتبط التورم بمرض الشرايين الطرفية، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الدم إلى الساقين.

وقد يسبب هذا ألم خاصة عند المشي مصحوباً بشحوب أو لمعان الجلد، وفي الحالات الشديدة قرح.

وتشمل عوامل الخطر لهذه الحالة: التدخين والسمنة وداء السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

ارتعاش عضلي

يطلق على الارتعاش العضلي اسم الارتعاش الحزمي، وهو ارتعاشات عضلية صغيرة تحت الجلد".

ويُصاب معظم الناس بها في مرحلة ما، غالباً بعد ممارسة التمارين الشاقة، أو الجفاف أو الإفراط في استخدام العضلات، وعادةً ما تهدأ مع الراحة وتناول الطعام والسوائل.

وتُعرف هذه الحالة في الجفن بتشنج الجفن، وقد تحدث بسبب التعب أو الضوء الساطع أو التحديق في الشاشات.

كما قد يزيد التوتر أو المرض العام من وضوح الارتجافات التشنجية.

وعلى الرغم من أن الارتجافات التشنجية قد تحدث في مرض العصبون الحركي، إلا أنها غالباً ما تكون مصحوبة بأعراض عصبية أخرى مثل ضعف العضلات التدريجي، أو التصلب، أو صعوبات الكلام والبلع.

