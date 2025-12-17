مشروب سحري قد يحمي عظام المرأة مع تقدم العمر.. لايفوتك

أظهرت دراسة حديثة أن عادة شرب الشاي اليومية قد تكون لها فائدة مهمة في دعم كثافة العظام لدى النساء مع التقدم في السن، بينما قد يحمل الإفراط في شرب القهوة مؤشرات تحذيرية لترقق العظام، وفقا لموقع MedicalXpress.

تابع الباحثون، على مدى عشر سنوات، نحو عشرة آلاف امرأة مسنة لدراسة تأثير استهلاك القهوة والشاي على كثافة العظام ومخاطر الكسور، مع التركيز على الورك والعنق الفخذي، المنطقتين الأكثر عرضة للكسر مع التقدم في العمر، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Nutrients.

فوائد الشاي

أظهرت القياسات أن النساء اللاتي يتناولن الشاي بانتظام سجلن كثافة عظمية أفضل من غيرهن، وإن كان الفرق محدودا إلا أنه ذو دلالة إحصائية.

ويعزو الباحثون هذه الفائدة إلى مركبات الكاتيكين الطبيعية في أوراق الشاي، التي قد تحفز بناء العظام وتبطئ عملية فقدان المعادن العظمية المرتبطة بالعمر.

آثار القهوة

أما بالنسبة للقهوة، فقد تبين أن الاستهلاك المعتدل "كوبين إلى ثلاثة يوميا" لا يسبب تأثيرا سلبيا ملحوظا على العظام، لكن تجاوز خمسة أكواب يوميا ارتبط بارتفاع مؤشرات هشاشة العظام، خصوصا لدى النساء اللواتي يستهلكن المشروبات الكحولية.

ويعتقد الباحثون أن الكافيين قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم ويزيد من فقدان المعادن العظمية، على عكس مركبات الشاي التي قد تعاكس هذه العملية.

ومع ذلك، يمكن الحد من هذا التأثير عبر إضافة الحليب للقهوة أو اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم.

كما تحمل الدراسة رسالتين مهمتين للمسنات:

-اعتبار كوب الشاي اليومي عادة صحية قد تدعم العظام مع التقدم في العمر.

-التمسك بالاعتدال في شرب القهوة، وتجنب الإفراط فيها خاصة مع تناول الكحول.

ويؤكد القائمون على البحث أن هذه النتائج لا تعني التخلي عن القهوة أو الإكثار من الشاي بشكل مفرط، بل تهدف إلى تقديم إرشادات تساعد النساء على اتخاذ خيارات واعية، مع التأكيد على أن التغذية السليمة والكالسيوم وفيتامين د تظل حجر الأساس لحماية العظام، فيما يمكن للمشروبات اليومية أن تكون عاملا مساعدا إضافيا.