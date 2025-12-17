أكدت دراسة بحثية أن الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية الصرفة للأطفال يمكن أن تدعم النمو الصحي وتوفر فوائد صحية مهمة، بشرط التخطيط الجيد وتدعيمها بالمكملات الغذائية الأساسية لتجنب نقص العناصر الحيوية.

وفق موقع MedicalXpress، حلل فريق من الباحثين في إيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا بيانات أكثر من 48 ألف طفل ومراهق حول العالم ممن اتبعوا أنماطًا غذائية مختلفة، لدراسة التأثيرات على النمو والصحة العامة وكفاية التغذية.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال النباتيين الذين يمتنعون عن اللحوم والأسماك لكن يستهلكون منتجات الألبان والبيض يحصلون على كميات أكبر من الألياف والحديد وحمض الفوليك وفيتامين C والمغنيسيوم مقارنة بآكلي اللحوم، بينما كانت لديهم كميات أقل من الطاقة والبروتين والدهون وفيتامين B12 والزنك.

وعلى الرغم من قلة البيانات الخاصة بالنباتيين الصرفين، أظهرت النتائج أنماطًا مشابهة، مع ملاحظة أن هؤلاء الأطفال كانوا أقل بدانة، أخف وزنًا، وأقصر قامة قليلًا، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون ومحتوى المعادن في العظام.

عناصر غذائية أساسية

توضح الدكتورة جانيت بيزلي، أستاذة التغذية بجامعة نيويورك: "مستويات فيتامين B12 غالبًا ما تكون غير كافية دون مكملات أو أغذية مدعمة، كما أن تناول الكالسيوم واليود والزنك غالبًا ما يكون عند الحد الأدنى الموصى به، ما يجعل مراقبتها ضروريًا للأطفال النباتيين".

وأضافت أن مستوى الكالسيوم منخفض بشكل خاص لدى هؤلاء الأطفال.

الفوائد الصحية

وأظهرت الدراسة أن الأطفال النباتيين والنباتيين الصرفين يتمتعون بمؤشرات صحية قلبية وعائية أفضل، مع انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي وLDL "الضار" مقارنة بأقرانهم من آكلي اللحوم.

ويشير الباحثون إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية خيار صحي للأطفال عند التخطيط السليم، ويمكن أن توفر أيضًا مزايا بيئية وصحية.

وينصح بالاستعانة بأخصائيي تغذية وأطباء أطفال لضمان تلبية جميع الاحتياجات الغذائية، مع التركيز على فيتامين B12 والكالسيوم واليود والحديد والزنك.

يشدد الباحثون على ضرورة وضع إرشادات واضحة مستندة إلى الأدلة لدعم الأسر في تخطيط أنظمة غذائية نباتية صحية، محذرين من أن النتائج الحالية محدودة بسبب اختلاف المنهجيات والفئات السكانية وصعوبة تقييم المدخول الغذائي بدقة.