عادات صحية مفاجئة قد ترفع مستوى السكر في الدم دون أن تدري

عادات صحية مفاجئة قد ترفع مستوى السكر في الدم دون

يحاول الكثيرون الحفاظ على مستوى سكر الدم في المعدل الطبيعي، لكن تحقيق هذا التوازن ليس سهلاً دائماً، إذ يمكن أن تؤدي بعض العادات اليومية التي نعتقد أنها "صحية" إلى نتائج عكسية وارتفاع غير متوقع في مستوى الغلوكوز.

وبحسب تقرير لموقع EatingWell، فإن خبراء التغذية المتخصصين في رعاية مرضى السكري ينبهون إلى أن بعض السلوكيات اليومية رغم نواياها الحسنة قد تُسبب اضطرابًا في تنظيم السكر في الدم، ما يستدعي الانتباه لتفاصيل الحياة البسيطة.

وفي هذا السياق، أوضحت ريبيكا جاسبان، اختصاصية التغذية المعتمدة في مجال السكري، أن هناك سبع عادات شائعة قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

1. تجاهل التعامل مع التوتر

التوتر جزء لا مفر منه من الحياة، لكن إهمال السيطرة عليه يمكن أن يُسبب خللاً في الهرمونات. تقول جاسبان:

"عندما نتعرض لضغط نفسي شديد، يُفرز الجسم هرموني الكورتيزول والأدرينالين، مما يزيد من مستوى السكر في الدم ويُضعف فاعلية الأنسولين."

ويُحذر الخبراء من أن التوتر المزمن قد يفاقم المشكلة بمرور الوقت، ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

2. التمارين الشاقة والمكثفة

الرياضة من أكثر العادات المفيدة لصحة القلب والتحكم في الوزن، لكنها قد تسبب أحيانًا ارتفاعًا مؤقتًا في السكر لدى بعض الأشخاص، خاصة في حال ممارسة التمارين عالية الكثافة.

ويعود ذلك إلى إفراز الجسم لهرمون الأدرينالين أثناء النشاط القوي، مما يحفز الكبد على إطلاق الغلوكوز في الدم لتزويد العضلات بالطاقة.

لذلك يُنصح مرضى السكري بمراقبة سكر الدم بعد التمارين، وتنسيق النشاط الرياضي مع الطبيب أو أخصائي التغذية.

3. تناول بعض الأدوية

عدد من الأدوية الشائعة قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، من بينها:

مضادات الذهان

الستاتينات لعلاج الكوليسترول

حاصرات بيتا ومدرات البول

العلاجات الهرمونية والمثبطة للمناعة

لذا، من الضروري إبلاغ الطبيب بكل الأدوية المستخدمة، وعدم التوقف عن أي علاج دون استشارته لتفادي تقلبات السكر في الدم.

4. إهمال شرب الماء

الجفاف أحد الأسباب الصامتة لارتفاع الغلوكوز. فعندما تقل كمية الماء في الجسم، يزداد تركيز السكر في الدم تلقائياً.

ينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا من الماء والسوائل الخالية من الكافيين، مع زيادة الكمية في الأجواء الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة.