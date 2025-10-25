المشي في الصباح.. عادة بسيطة تُنعش الجسم والعقل وتُطيل العمر

يُعتبر المشي في الصباح من أكثر الأنشطة البدنية فاعلية وسهولة في الوقت نفسه، فهو لا يحتاج إلى تجهيزات أو وقت طويل، ومع ذلك يمنح الجسم طاقة ونشاطًا يدومان طوال اليوم.

ووفقًا لموقع Healthline الطبي، فإن المشي المنتظم في الساعات الأولى من اليوم ينعكس إيجابًا على الصحة الجسدية والنفسية معاً.

1. تنشيط الدورة الدموية وتحسين الطاقة

يُحفّز المشي الصباحي تدفق الدم إلى العضلات والمخ، مما يُساعد على زيادة اليقظة والتركيز وتحسين المزاج منذ بداية اليوم. وتشير الدراسات إلى أن ممارسة المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة صباحاً كفيلة بزيادة مستويات الأوكسجين في الجسم وتنشيط الجهاز العصبي بشكل طبيعي، ما يُغني عن الاعتماد على الكافيين.

2. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد المشي من أفضل التمارين التي تُعزّز صحة القلب، إذ يساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم معدل ضرباته. كما يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية على المدى الطويل.

3. المساعدة في ضبط الوزن

المشي المنتظم في الصباح يساهم في تحفيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية منذ بداية اليوم، ما يساعد في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.

ويؤكد خبراء اللياقة أن المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميًا يمكن أن يحرق ما بين 150 و250 سعرة حرارية تقريبًا.

4. تحسين المزاج وتقليل التوتر

يُفرز الجسم أثناء المشي هرمونات السعادة مثل الإندورفين والسيروتونين، والتي تُساعد على تخفيف القلق والتوتر وتعزيز الإحساس بالراحة النفسية.

كما أن التعرّض لضوء الشمس في الصباح الباكر يُنظّم الساعة البيولوجية، مما يُحسّن جودة النوم ليلاً ويُخفّف أعراض الاكتئاب الموسمي.

5. تقوية العظام والمفاصل

يساهم المشي اليومي في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها، إضافة إلى تقوية العضلات الداعمة للمفاصل. كما يُساعد على الحفاظ على مرونة المفاصل، خاصة لدى كبار السن، مما يحد من تيبّسها وآلامها.