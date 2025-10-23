أثارت واقعة إصابة 18 تلميذا بمرض الجدرى المائى فى إحدى مدارس محافظة المنوفية حالة من القلق بين الأسر، خاصة مع تزايد حالات العدوى الموسمية التى ترافق تغيرات الطقس وانتقالنا إلى فصل الخريف.

ما هو الجدرى المائى؟

بحسب موقع "Mayo Clinic"، فإن الجدرى المائى أو Chickenpox هو عدوى فيروسية تنتج عن فيروس الحماق النطاقى "Varicella-Zoster Virus"، وهو من أكثر الفيروسات قدرة على الانتشار.

ينتقل المرض بسهولة عبر الرذاذ المتطاير عند السعال أو العطس، كما يمكن أن ينتقل من خلال ملامسة البثور أو استخدام الأدوات الشخصية للمصاب.

وعلى الرغم من أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، إلا أن البالغين الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم يصابوا سابقا بالمرض يواجهون خطر العدوى أيضا، وتكون الأعراض لديهم عادة أكثر حدة.

كيف تظهر أعراض الجدرى المائى؟

تبدأ الأعراض فى الغالب بعد فترة حضانة تتراوح بين 10 و21 يوما من لحظة التعرض للفيروس، وتشمل:

- صداع وآلام فى العضلات أو المفاصل.

- ارتفاع فى درجة الحرارة.

- فقاعات صغيرة مملوءة بسائل تسبب حكة شديدة قبل أن تجف وتتحول إلى قشور خلال نحو أسبوع.

- فقدان الشهية والإرهاق العام.

- ظهور طفح جلدى أحمر يبدأ على الوجه أو الصدر ثم ينتشر إلى باقى الجسم.

كيفية الوقاية من الفيرس؟

ينصح بالالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية اليومية، أبرزها:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل متكرر.

- تجنب ملامسة المصابين أو الطفح الجلدى.

- تنظيف الأسطح والأدوات الشخصية بانتظام.

- دعم الجهاز المناعى بتناول أطعمة غنية بفيتامين C والزنك.

- عزل المصاب حتى تمام الشفاء.