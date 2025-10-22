قد يتطور إلى ورم.. طبيب يحذر من مخاطر الكبد الدهني

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، من مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، مشيرا إلى أنه قد يتطور إلى ورم.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد على منصة مصراوي، أكد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن مرض الكبد الدهني منتشر حول العالم، ولكن منطقة الشرق الأوسط تشهد أعلى نسبة إصابة.

أسباب انتشار الكبد الدهني

وكشف أشرف عمر، أن انتشار الكبد الدهني في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يعود إلى سببين: الوزن الزائد والسكري.

أنواع الكبد الدهني

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي، أن الكبد الدهني نوعان: نوع بسيط لا يؤدي إلى مشكلات كبيرة، وآخر يتطور إلى التهاب مزمن ثم تليف وصولا إلى ورم في الكبد وسرطان الكبد".

علاج الكبد الدهني

وأضاف الطبيب: "مرض الكبد الدهني له علاجان، اعتمدتهما منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، العام الماضي دواء والحالي دواء آخر وهو علاج للسكر والتخسيس في الأساس".

وتابع أشرف عمر: "العلاج الثاني يعمل على فقدان الوزن الزائد والتحكم في السكر والتخلص من نسبة الدهون في الكبد وإنزيمات الكبد، إضافة إلى نسبة التليف في الكبد".

حل سحري للتخلص من الكبد الدهني

واختتم: "الكبد الدهني يحتاج منظومة علاجية ونمط حياة معين، طعام معين وممارسة رياضة ونوم ونظام غذائي محدد والأفضل للتخسيس هو حمية البحر المتوسط والتي تعتمد على السمك أو الفراخ وزيت الزيتون والخضار والفاكهة مع ممارسة الرياضة وتناول القهوة لكن ليس على معدة فارغة".

