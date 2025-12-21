"تقصد مين؟ انت مالك ومال الأرض".. شوبير يوجه رسالة نارية لمسؤول الزمالك

نجم الزمالك السابق يكشف أزمة حسام حسن مع فتوح قبل ساعات من انطلاق أمم أفريقيا

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا على عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقب تصريحاته التي أدلى بها بعد مباراة الفريق ضد حرس الحدود في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، بشأن الأزمات التي يعاني منها النادي بسبب سحب أرض أكتوبر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "دورك فني فقط، متتكلمش في شؤون النادي في أكتوبر، خاصة أن الملف موجود لدى النيابة العامة، ومجلس إدارة الزمالك يتولى حل الأمور بطريقته الخاصة".

وأضاف: "تتحدث عن مستحقات اللاعبين، فماذا تعني بالمنظومة ومن تقصد؟ كل يوم نتفاجأ بإيقاف القيد بسبب القضايا، فهل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضدك؟".

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "اعرف مشاكلك وحلها بنفسك، ولا تتدخل في رمي الاتهامات على التحكيم والمنظومة، فهذا الكلام لا يجدي ولا يفيد. دورك الحديث عن الفنيات وكرة القدم فقط".