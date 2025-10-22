مكملات المغنيسيوم.. هل نحتاجها فعلاً أم مجرد مبالغة تجارية؟

في ظل تزايد الإقبال على المكملات الغذائية، أصبحت مكملات المغنيسيوم تحظى بشعبية كبيرة، ويتم الترويج لها باعتبارها "علاجا شاملا" لمشكلات مثل الأرق، وتشنجات العضلات، والقلق، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن بعض هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية كافية، ما يدعو إلى التريث قبل استخدامها بشكل عشوائي.

ووفقا لموقع MedicalXpress، فإن المغنيسيوم يعد عنصرا أساسيا في دعم أكثر من 300 تفاعل إنزيمي داخل الجسم، تشمل إنتاج البروتين، وتنظيم وظيفة الأعصاب والعضلات، وتحويل الغذاء إلى طاقة.

ورغم أهميته، فإن الكميات المطلوبة منه يمكن تحقيقها غالبا من خلال نظام غذائي متوازن، دون الحاجة إلى اللجوء للمكملات.



المغنيسيوم في الغذاء

الاحتياجات اليومية من هذا المعدن الحيوي تتراوح بين 310 و420 ملليغراما للبالغين، ويمكن تغطيتها من خلال أطعمة شائعة مثل: اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، الحبوب الكاملة، البقوليات، الخضروات الورقية كالسلق والسبانخ، إضافة إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم.



من يحتاج إلى المكملات؟

رغم وفرة المصادر الطبيعية، تظل بعض الفئات أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم، منها كبار السن، ومرضى داء كرون أو الداء الزلاقي "السيلياك"، إضافة إلى المصابين بـالسكري من النوع الثاني، أو من يعانون من سوء امتصاص مزمن أو إدمان الكحول.

ويظهر نقص المغنيسيوم أعراضا مثل تشنجات العضلات، والرعشة، وفقدان الشهية، والغثيان، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى اضطراب ضربات القلب.



حقيقة الادعاءات الصحية

وعلى الرغم من الترويج لمكملات المغنيسيوم لعلاج مشاكل متعددة، فإن الأدلة العلمية لا تزال غير قاطعة.

فبينما تدعم بعض الدراسات دوره في تخفيف نوبات الصداع النصفي، إلا أن الفوائد المزعومة لتحسين النوم أو منع التشنجات العضلية لم تحسم بعد علميا، وما زالت النتائج متباينة من دراسة لأخرى.



احذر الجرعة الزائدة

تعد المكملات آمنة نسبيا عند تناولها بجرعات معتدلة، لكن الإفراط في استخدامها قد يسبب آثارا جانبية مثل الإسهال، واضطرابات المعدة، والغثيان.

وتكمن الخطورة في أن بعض المكملات تحتوي على مزيج من الفيتامينات والمعادن، ما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود اليومية الآمنة دون قصد.

ويوصي الخبراء بإجراء فحص دم لتقييم مستوى المغنيسيوم قبل البدء بتناول أي مكمل، بالإضافة إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي لتجنب التداخلات الدوائية أو الجرعات الزائدة.

وفي معظم الحالات، يكون اتباع نمط حياة صحي وغذاء متوازن هو الخيار الأمثل لدعم مستويات المغنيسيوم بشكل طبيعي وآمن.