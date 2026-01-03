أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا يستمر حتى شهر رمضان المقبل، متوقعًا وصولها إلى 15 و20 جنيهًا للكيلو.

وقال أبو صدام في مداخلة عبر قناة "الشمس"، إنه حذر المواطنين منذ شهر بتخزين الطماطم تحسباً للارتفاع، مضيفًا أن الزراعات الشتوية في نهايتها الآن، مما يقلل المعروض ويدفع الأسعار للصعود.

تابع نقيب الفلاحين أن محصول الطماطم يستغرق 6 أشهر في الأرض، وأن الفلاح يسعى لتحقيق مكسب عند الحصاد بعد تحمل تكاليف عالية، محذرًا من أن بيعها بأقل من التكلفة يسبب خسائر للمنتجين، ناصحًا المواطنين بتخزينها في هذه الفترة.

وأكد أبو صدام أن مصر لا تواجه أزمة في إنتاج الطماطم، حيث تزرع على مدار العام في نحو 500 ألف فدان، وتحتل المركز السادس عالميًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع مؤقت ولن يستمر طويلاً.

أشار نقيب الفلاحين إلى استقرار أسعار معظم الخضروات الأخرى، حيث يتراوح سعر البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، وانخفض الليمون بعدما سجل 35 جنيهاً سابقاً، مؤكدًا أن الأسعار الحالية للطماطم مناسبة مقارنة بوصولها 50 جنيهًا في السابق.