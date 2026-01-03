أخطاء شائعة في تناول أطعمة نأكلها يوميًا

نميل أحيانًا إلى تناول بعض الأطعمة بطرق أو أفكار خاطئة، معتقدين أنها صحية في حين أنها تحمل تأثيرًا مختلفًا على صحتنا.

إليك أهم تلك الأخطاء الشائعة وكيف تصححها:

الاعتقاد بأن العصير الطبيعي صحي دائمًا

رغم أن عصير الفاكهة يبدو خيارًا مفيدًا، إلا أن عملية العصر تُزيل الألياف الطبيعية من الفاكهة، مما يجعل المشروب غنيًا بالسكر وسريع الامتصاص، ويمنحك سكرًا أقرب إلى المشروبات الغازية، لذا الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من العصير وفق "Prevention".

الخلط بين الخبز الأبيض والصحي

الخبز الأبيض المعلب يبدو خيارًا يوميًا سهلًا، لكنه غالبًا يحتوي على قليل من الألياف والقيم الغذائية مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

واختيار الحبوب الكاملة يمنحك شعورًا أطول بالشبع وقيمة غذائية أعلى، "Prevention".

الاعتقاد بأن كل السلطات صحية

السلطة تكون غذاءً صحيًا، لكن إضافة الصلصات الدسمة أو الكريمة يمكن أن يضاعف عدد السعرات الحرارية ويحوّلها من طبق مفيد إلى طبق غني بالدهون والسكر، وفق "healthhub".

الأطعمة الخالِية من الدهون ليست دائمًا الأفضل

المنتجات التي تُروج بأنها بدون دهون أو قليلة الدسم لا تعني أنها صحية غالبًا ما تعوض تلك المنتجات فقدان النكهة بإضافة السكر أو المكونات المصنعة، ما يزيد من السعرات دون فوائد صحية حقيقية، وفق "Mayo Clinic".

السكر المضاف مخفي في كثير من الأطعمة

تظن أنك تختار طعامًا صحيًا، لكن الكثير من المنتجات تحتوي على سكريات مضافة مخفية مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، مما يرفع استهلاكك من السكر دون أن تشعر.

الاعتقاد بأن بعض الحلوى الصحية أقل ضررًا

بعض الحلوى تعرف بأنها صحية، لكن ذلك لا يعني أنها قليلة في السعرات أو السكريات.

عند تناولها بدون وعي تؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل صحية أخرى.

الأطعمة منخفضة السعرات ليست بالضرورة مفيدة

التركيز فقط على السعرات يُبعدك عن القيمة الغذائية، بعض الأطعمة تكون قليلة السعرات لكنها تفتقد الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.