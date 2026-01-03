"بالأحمر الناري".. بوسي تحتفل ببداية عام 2026 بإطلالة جريئة

ميس حمدان تتألق بالأخضر في أحدث جلسة تصوير ببداية العام

حمادة هلال ومي عمر.. تعرف على خريطة مسلسلات "MBC مصر" في رمضان 2026

احتفلت الفنانة بوسي بحلول عام 2026، ونشرت صور من كواليس حفل ليلة رأس السنة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بوسي مرتدية جامبسوت أحمر ناري أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت بوسي وهي تقدم عدد من أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

بوسي تتحدث عن السبب وراء قلة ظهورها في الأعمال التلفزيونية

وحلت الفنانة بوسي ضيفة في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، ويعرض على قناة "MBCمصر".

وعن قلة ظهورها في الدراما التلفزيونية قالت: "بعد مشاركتي في مسلسل الحساب يجمع مع يسرا، ملقتش اللي يناسبني".

اقرأ أيضا:

محمد عادل إمام يكشف موقفا تعرض له مع عائلة خلال تصوير"الكينج"

إيمان العاصي تحذر: "فيروس منتشر صعب جدا..تكسير عظام رهيب"