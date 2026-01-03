إعلان

"بالأحمر الناري".. بوسي تحتفل ببداية عام 2026 بإطلالة جريئة

كتب : مروان الطيب

12:16 ص 03/01/2026
    الفنانة بوسي من أحدث جلسة تصوير
    بوسي بإطلالة ساحرة
    بوسي بالأبيض والأسود
    بوسي تتألق بحفل رأس السنة
    بوسي تتفاعل مع الجمهور
    بوسي تخطف الأضواء من أحدث جلسة تصوير
    بوسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    بوسي تحتفل بنجاح حفل رأس السنة
    بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
    بوسي تشعل المسرح
    النجمة بوسي
    بوسي على المسرح
    بوسي من أحدث ظهور
    بوسي على انستجرام
    بوسي تشعل أجواء حفل رأس السنة
    بوسي من كواليس جلسة التصوير
    بوسي
    جلسة تصوير بوسي
    كواليس حفل بوسي

احتفلت الفنانة بوسي بحلول عام 2026، ونشرت صور من كواليس حفل ليلة رأس السنة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بوسي مرتدية جامبسوت أحمر ناري أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، كما ظهرت بوسي وهي تقدم عدد من أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

بوسي تتحدث عن السبب وراء قلة ظهورها في الأعمال التلفزيونية

وحلت الفنانة بوسي ضيفة في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم أبلة فاهيتا، ويعرض على قناة "MBCمصر".

وعن قلة ظهورها في الدراما التلفزيونية قالت: "بعد مشاركتي في مسلسل الحساب يجمع مع يسرا، ملقتش اللي يناسبني".

