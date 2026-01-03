أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

شارك أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام صورة له رفقة زوجته".

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وكان أحمد عبد القادر احتفل بحفل زفافه في 16 ديسمبر الماضي، في المنصورة بحضور عدد من نجوم المارد الأحمر.

وشهد حفل زفاف عبد القادر، في ديسمبر الماضي، حضور ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد.

