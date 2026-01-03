مباريات الأمس
أول صورة لأحمد عبد القادر مع زوجته بعد زواجهما

كتب : مصراوي

02:00 ص 03/01/2026
شارك أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام صورة له رفقة زوجته".

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وكان أحمد عبد القادر احتفل بحفل زفافه في 16 ديسمبر الماضي، في المنصورة بحضور عدد من نجوم المارد الأحمر.

وشهد حفل زفاف عبد القادر، في ديسمبر الماضي، حضور ثنائي الأهلي أحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد.

أقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

