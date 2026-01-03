جسمك يرسل لك إشارات كثيرة عندما يكون مرهقًا جسديًا أو نفسيًا؛ وفهم هذه العلامات مبكرًا يساعدك على تجنب التعب المزمن والمشكلات الصحية.

علامات يخبرك بها جسدك أنك بحاجة إلى راحة، بحسب "Onlymyhealth".

التعب المستمر غير المبرر

عندما تشعر باستمرار بالتعب حتى بعد نوم كافٍ، فهذا لا يعني فقط أنك بحاجة لقيلولة، بل قد يكون جسدك يطلب راحة حقيقية واستعادة النشاط بعيدًا عن الضغط المتواصل.

ضعف التركيز وانخفاض الإنتاجية

إذا لاحظت صعوبة في التركيز، أو نسيت أمورًا بسيطة، أو أصبحت مهامك اليومية تستغرق وقتًا أطول، فهذه إشارة أن ذهنك وجسدك بحاجة إلى استراحة لإعادة ضبط الأداء الذهني.

تهيج مزاجي وتقلبات نفسية

العصبية الزائدة أو الغضب السريع على أمور بسيطة يكونان علامة على إرهاق نفسي بسبب التوتر المزمن، واحتياج واضح للراحة لإعادة توازن الهرمونات والحالة المزاجية.

ضعف المناعة وتكرار المرض

إذا كنت تصاب بنزلات برد أو أمراض بسيطة بشكل متكرر، يكون السبب إرهاق الجهاز المناعي الناتج عن الضغط المستمر وعدم إعطاء الجسم الوقت الكافي ليستعيد قوته.

انخفاض الحماس والانسحاب الاجتماعي

انعدام الرغبة في فعل الأشياء التي كنت تستمتع بها، أو الشعور بعدم الاندماج في الحياة الاجتماعية يشير إلى إرهاق نفسي وجسدي يحتاج إلى فترة راحة واستعادة طاقتك.