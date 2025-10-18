احذر هذه الأطعمة عند تناول القهوة.. تدمر صحتك

القهوة مشروب شعبي يفضله الكثيرون صباحًا أو على مدار اليوم، لما تمنحه من نشاط وتنبيه.

لكن، وكما لكل شيء فوائد ومضار، هناك بعض الأطعمة التي قد تتعارض مع القهوة أو تفاقم من آثارها السلبية على الجهاز الهضمي، امتصاص المعادن، أو صحة القلب عند بعض الأشخاص.

وفقا لـ Health، إليك أبرز هذه الأطعمة، ونصائح لتناول القهوة بشكل صحي.

الفواكه الحمضية

القهوة بطبيعتها حمضية، ودمجها مع الحمضيات يزيد من حدة الحموضة في المعدة مما قد يهيّج بطانة المعدة ويُسبب حرقة أو ارتجاع معدي مريئي.

اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالحديد

القهوة تحتوي على مركبات مثل التانينات التي ترتبط ببعض المعادن مثل الحديد والزنك، ما يقلل من امتصاصها في الجهاز الهضمي.

لذا، تناول وجبة غنية بالحديد مع فنجان قهوة قريب قد يضعف الفائدة الغذائية من هذه الوجبة.

منتجات الألبان

على الرغم من أن كثيرين يضيفون الحليب أو الكريمة للقهوة، إلا أن القهوة قد تقلل من امتصاص الكالسيوم الموجود في الحليب، مما يؤدي إلى إخراجه مع البول بدل استخدامه من الجسم.

كذلك، بعض منتجات الألبان المختمرة كالزبادي أو القشدة الحامضة قد تتفاعل مع حرارة القهوة أو حموضتها فتتخثر أو تتغير نكهتها بطريقة غير محببة.

الأطعمة المقلية والغنية بالدهون الضارة

المأكولات المقلية غالبًا ما تكون عالية بالدهون المشبعة أو المكونات الضارة، وعند تناولها مع القهوة يمكن أن تؤثر على مستويات الدهون في الدم "زيادة الكوليسترول السيئ، خفض الكوليسترول الجيد".

نصائح لتناول القهوة بشكل صحي وآمن

- جرب أن تفصل بين تناول القهوة والوجبات الغنية بالحديد أو الكالسيوم بساعة أو ساعتين.

- اختر مرافقة خفيفة للقهوة مثل الخبز الكامل، المكسرات غير المملحة، أو الفواكه قليلة الحموضة.

- تجنب الإفراط في القهوة لتفادي التأثيرات الجانبية مثل القلق، اضطراب النوم، أو اضطراب المعدة.

- إذا كنت تعاني من مشكلات في المعدة أو ارتجاع مريئي، فافحص مدى تحمّلك للقهوة مع هذه الأطعمة، وربما يُستحسن شرب القهوة بعد تناول بعض الطعام المخفّف أولًا.

