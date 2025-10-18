5 عادات يومية شائعة تقصر عمرك وتزيد معدل الوفاة

كتنب - محمود عبده :

في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفاة بين فئة الشباب، تشير أبحاث حديثة إلى أن طول العمر لا يرتبط بالحظ، بل هو انعكاس مباشر للخيارات اليومية التي نتخذها، ومدى تأثيرها على الصحة الجسدية والعقلية على حد سواء.

وفقا لمجلة The Lancet، وصفت معدلات الوفيات المبكرة بين الشباب بأنها "مقلقة"، بينما رصدت دراسة أخرى في JAMA Cardiology تزايدا في حالات قصور القلب لدى الفئة العمرية نفسها، مؤكدة أن الموت المبكر غالبا ما يكون نتيجة تراكمات يومية من أنماط حياتية غير صحية.

ويقول جراح الأعصاب الأمريكي الدكتور ريتشارد فينا من ولاية ميشيغان:"الحياة الطويلة والصحية ليست مسألة حظ، بل نتيجة قرارات صغيرة تتخذ يوميا".

وبحسب فينا، فإن نمط الحياة هو العامل الحاسم في تعزيز القدرة على مقاومة الأمراض أو الانزلاق نحو تدهور صحي تدريجي.

وفيما يلي، أبرز العادات اليومية التي قد تسرع من الوصول إلى ما يعرف بـ"الموت المبكر":

الإفراط في السكر

السكريات، سواء كانت طبيعية أو صناعية، تسرع من عملية الشيخوخة الخلوية.

وتشير دراسة في Journal of Neurology إلى أن المحليات الصناعية قد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ بما يعادل عاما ونصف تقريبا، ما يعزز خطر تدهور القدرات المعرفية بمرور الوقت.

النوم غير الكافي

قلة النوم لا تؤدي فقط إلى الإرهاق، بل تحدث أضرارا تراكمية في الدماغ والقلب، حتى ساعة واحدة تقضى أمام الشاشات في وقت متأخر من الليل، قد ترفع من خطر الإصابة بأمراض مزمنة وتزيد احتمالات الوفاة المبكرة على المدى البعيد.

إهمال الصحة النفسية

القلق، التوتر، والاكتئاب المزمن ليست مشكلات نفسية فحسب، بل تؤثر مباشرة على الجهاز المناعي وتفعل التهابات مزمنة داخل الجسم، وهذه الاستجابات البيولوجية تسرع من تدهور الأعضاء الحيوية وتؤثر على متوسط العمر المتوقع.

الخمول المزمن

نمط الحياة الخامل – سواء في العمل أو المنزل – يعد من أكثر العوامل ارتباطا بزيادة أمراض العصر، مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني.

كما يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ووظائف التمثيل الغذائي بشكل عام.

