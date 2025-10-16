أضرار خفية يسببها تدخين السجائر.. تعرف عليها

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن عن العوامل التي تؤثر في تدهور القدرات الإدراكية والذاكرة مع التقدم في العمر.

ولتحديد العلاقة بين التدخين والتدهور المعرفي، استعان الباحثون في دراستهم ببيانات تشمل 9436 فردًا من 12 دولة، تتراوح أعمارهم بين 40 عامًا فما فوق.

وأظهرت النتائج أن من توقفوا عن التدخين عانوا من تدهور معرفي أقل حدة في الذاكرة والطلاقة اللفظية على مدى السنوات الست التالية، مقارنة بالأفراد الذين حافظوا على عادة التدخين، وفقا لـ "إندبندنت".

وتبين أن معدل تدهور الذاكرة كان أبطأ بنحو 20% لدى من أقلعوا عن التدخين. أما في اختبارات الطلاقة اللفظية، فقد كان معدل التدهور لديهم أبطأ بنحو 50%.

وخلصت الدراسة إلى أن الإقلاع عن التدخين يسهم بشكل فعال في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بتقدم السن، مما يضيف دليلاً جديداً على أن التوقف عن التدخين ضروري ليس فقط للصحة الجسدية، بل للحفاظ على سلامة الدماغ والذاكرة طويلة الأمد.

ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يساعد الأفراد على الحفاظ على قدراتهم الإدراكية لفترة أطول، حتى لو تم التوقف عن التدخين في سن الخمسين أو بعدها.

كما أن التوقف عن التدخين في أي مرحلة عمرية يحسن الصحة العامة، ويبدو أنه يجلب منافع كبيرة لصحة الدماغ أيضاً.

وأضافت أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة لأن المدخنين في منتصف العمر وكبار السن غالبا ما يكونون أقل ميلا للإقلاع رغم تعرضهم الأكبر لأضرار التدخين.

وأكدت أن توفير أدلة جديدة على الفوائد الإدراكية للإقلاع عن التدخين قد يشكل دافعا إضافيا لهذه الفئة للبدء في ترك التدخين، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى مواجهة تحديات شيخوخة السكان عبر الاستثمار في برامج مكافحة التبغ.

ومن جانبه، أوضح البروفيسور أندرو ستيبتو، المشارك في إعداد الدراسة، أن تباطؤ التدهور المعرفي يرتبط عادة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، مشيرا إلى أن النتائج الجديدة تعزز الفكرة بأن الإقلاع عن التدخين قد يشكل استراتيجية وقائية فعالة، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث المتخصصة لتأكيد ذلك.

ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بهذه الحالات، ورغم أن الدراسة رصدية، فإنها تقدم دليلا إضافيا على الصلة بين الإقلاع عن التدخين وبطء التدهور المعرفي، ما يستدعي المزيد من الأبحاث لتوضيح العوامل المؤثرة الأخرى مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو استهلاك الكحول".

وما يفيد القلب والأوعية الدموية يفيد الدماغ أيضا، وتظهر هذه الدراسة أن الإقلاع عن التدخين بعد سن الأربعين يرتبط بتحسن في الذاكرة والمهارات اللغوية، وهو ما يدعم ضرورة مساعدة الجميع بغض النظر عن أعمارهم على التوقف عن التدخين نهائيا.

