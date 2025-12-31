إعلان

طرق منزلية فعالة لعلاج حساسية الأسنان

كتب : شيماء مرسي

02:30 ص 31/12/2025

حساسية الأسنان

كشفت طبيبة الأسنان الروسية رئيسا أوبوخوفا إلى أن الإكثار من تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي والكاكاو في فصل الشتاء قد يسبب مشكلات الأسنان واللثة.

وأوضحت رئيسا أن الشعور بألم حاد عند تناول المشروبات الساخنة يعتبر علامة على حساسية الأسنان.

كما أن هذا الإحساس ينتج غالبا عن تآكل مينا الأسنان أو انحسار اللثة، ما يؤدي إلى انكشاف طبقة العاج الحساسة.

ومن أبرز أسباب هذه المشكلة تنظيف الأسنان أو الإكثار من الأطعمة والمشروبات الحمضية التي تضعف طبقة المينا الواقية.

لذلك، يجب استخدام فرشاة ناعمة ومعجون مخصص للأسنان الحساسة.

والمعاجين تعمل بآليتين أساسيتين: إما سد القنوات الدقيقة في العاج لمنع وصول المؤثرات إلى العصب، أو تهدئة العصب نفسه عبر مكونات فعالة مثل نترات البوتاسيوم أو كلوريد السترونتيوم.

وشددت على ضرورة المواظبة على استخدامها مرتين يوميا لعدة أسابيع للحصول على نتيجة ملموسة، وفقا لـ "riamo".

كما تنصح بتنظيف الأسنان بلطف وبطريقة صحيحة، مع استخدام الخيط أو الفرشاة البينية للوصول إلى المناطق التي لا تصلها الفرشاة العادية.

وفي حال استمرار الحساسية، فقد تكون علامة على مشكلات أعمق مثل التسوس أو أمراض اللثة، يجب استشارة الطبيب.

