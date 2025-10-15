8 أسباب وراء الجلطات والنوبات القلبية.. تعرف عليهم

تعتبر الجلطات الدموية والنوبات القلبية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة على مستوى العالم، حيث يصاب بها ملايين الأشخاص سنويا.

ومع ذلك، هناك عوامل وعادات يومية قد تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالات الخطيرة، وغالبا ما لا ينتبه الناس إليها إلا بعد حدوث الأزمة.

وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، إليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الجلطات والنوبات القلبية.

الأسباب الرئيسية للجلطات والنوبات القلبية

التدخين

يحتوي دخان السجائر على مواد سامة تؤدي إلى التهابات مزمنة في الأوعية الدموية، وتزيد من لزوجة الدم، مما يعزز تكون الجلطات.

العوامل الوراثية

وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب بأمراض القلب يزيد من احتمالية الإصابة، خاصة إذا صاحبه نمط حياة غير صحي.

داء السكري

ارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة يضر ببطانة الشرايين، ويجعلها أكثر عرضة للانسداد، خاصة لدى المرضى غير الملتزمين بالعلاج.

السمنة وزيادة الوزن

السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وتزيد من مقاومة الأنسولين، ما يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

قلة النشاط البدني

الخمول يضعف الدورة الدموية ويزيد تراكم الدهون، بينما يقلل النشاط الرياضي المنتظم من خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 30%.

اضطراب نظم القلب "الرجفان الأذيني"

يسبب هذا الاضطراب تكون جلطات داخل الأذينين قد تنتقل إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية مفاجئة.

ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر العوامل المؤدية لتلف جدران الأوعية الدموية بمرور الوقت، مما يزيد من احتمالية انسدادها أو تمزقها، ويسبب جلطات قلبية أو سكتات دماغية.

ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

تراكم الدهون داخل الشرايين يسبب تصلب الشرايين، وهو السبب الرئيسي وراء انسداد الأوعية الدموية التي تغذي القلب والدماغ.

