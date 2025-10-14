4 علامات تحذيرية لنقص فيتامين سي بالجسم

فيتامين سي من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لدعم وظائفه الحيوية، بدءا من تقوية المناعة وحتى الحفاظ على صحة الجلد واللثة، لكن نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي يسبب في مجموعة من الأعراض التي تمر دون ملاحظة.

وفقا لموقع "health"، إليك 6 أعراض تشير إلى نقص مستوياته:

التعب المزمن ونقص الطاقة

الشعور الدائم بالإرهاق علامة مبكرة على نقص فيتامين سي، إذ يلعب هذا الفيتامين دورا رئيسيا في عملية استقلاب الطاقة، انخفاض مستوياته يؤدي إلى ضعف عام وتراجع القدرة البدنية.

كثرة الإصابة بالعدوى

نقص فيتامين سي يُضعف مناعة الجسم، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة المتكررة بالعدوى، كما يعد بطء التئام الجروح مؤشرا إضافيا على هذا النقص.

جفاف البشرة ومشكلات الجلد

فيتامين سي ضروري لإنتاج الكولاجين، البروتين المسؤول عن نضارة الجلد ومرونته، نقصه يسبب خشونة البشرة وجفافها وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

نزيف اللثة ومشكلات الفم

يؤدي هذا الفيتامين دورا مهما في الحفاظ على صحة اللثة والأنسجة الفموية، وانخفاض مستوياته يزيد خطر نزيف اللثة، التهابات متكررة، بالإضافة إلى فقدان الأسنان على المدى الطويل.

أطعمة غنية بفيتامين سي لتعويض النقص:

الحمضيات

الفواكه مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت من المصادر الغنية بفيتامين سي. ينصح الخبراء بجعلها جزءا من وجبة الإفطار لتحسين امتصاص الفيتامين والاستفادة من خصائصها المناعية.

التوت والفراولة

تناول الفراولة بانتظام يُقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويُسهم في خفض الكوليسترول.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الكرنب، والجرجير غنية بالفيتامين والعناصر المغذية الأخرى، يمكن إضافتها في السلطات أو العصائر الخضراء للحصول على أقصى فائدة.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم