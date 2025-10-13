مع اقتراب الشتاء... 5 أطعمة تقوي المناعة وتحارب نزلات البرد

كتبت- شيماء مرسي

مع حلول الشتاء، يكثر الاعتماد على فيتامين سي لمواجهة نزلات البرد، لكن تعزيز المناعة لا يقتصر على عنصر واحد، بل يتطلب تنوع غذائي ونمط حياة متكامل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن 5 أطعمة تساعد على تقوية المناعة في الشتاء.

عصير البرتقال

تناول فيتامين سي بانتظام قد يسهم في تقليل أعراض البرد، لذا من الأفضل تناول جرعة يومية قدرها 200 ملليجرام من فيتامين سي وهي كمية أعلى مما يستهلكه معظم الأشخاص.

ومن أهم مصادر هذا الفيتامين: الكيوي، الفلفل الأحمر، التوت، الجريب فروت، والخضروات الورقية.

الزبادي والأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي والجبن والملفوف، وسيلة فعالة لتنويع بكتيريا الأمعاء، وهو أمر ضروري لـتقوية الجهاز المناعي في الجسم.

الأسماك الدهنية

فيتامين د ضروري جدا لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي، كونه يعزز من نشاط الخلايا التائية ويزيد من إنتاج البروتينات المقاومة للبكتيريا

المحار

من الأطعمة التي تحتوي على الزنك، الذي يساعد الجسم على إنتاج خلايا مناعية جديدة ومحاربة العدوى.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

توفر اللحوم الحمراء قليلة الدسم قيمة غذائية عالية (بروتين، حديد، زنك، وفيتامينات B)، وهي ضرورية خاصة لمكافحة نقص الحديد الذي يعاني منه.

