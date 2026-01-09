إعلان

إحساس منعش.. كيف يخدع معجون الأسنان دماغك؟

كتب : مصراوي

02:00 ص 09/01/2026

استخدام فرشاة الأسنان

يشعر الكثيرون بالانتعاش فور تنظيف أسنانهم بمعجون النعناع، لكن هذا الشعور يعود إلى مركب طبيعي يدعى المنثول، يعمل على خداع الدماغ لإحساس البرودة، وفق ما أكدت دراسة علمية حديثة.

يكمن السر في المنثول، المركب المستخلص من نبات النعناع، الذي ينشط مستقبلات TRPM8 في الفم، وهي المستقبلات نفسها المسؤولة عن الإحساس بالبرودة.

عند ارتباط المنثول بهذه المستقبلات، تتغير شكلها ليسمح بدخول أيونات الكالسيوم، ما يرسل إشارات إلى الدماغ تفسر على أنها شعور بالبرودة.

وبحسب موقع ساينس ألرت، فإن شرب الماء أو استنشاق الهواء بعد تنظيف الأسنان يجعل المنثول ينتشر أكثر في الفم، فيزيد من إحساس البرودة بطريقة تبدو أقوى مما هي عليه بالفعل.

استخدامات المنثول في المنتجات اليومية

-معجون الأسنان والعلكة: لإضفاء إحساس بالنظافة والانتعاش.

-أقراص السعال: لإحساس بانفتاح مجاري الهواء دون إزالة الاحتقان فعليا.

-الكريمات الموضعية لتخفيف الألم: عبر تنشيط مستقبلات البرودة، مما يقلل من إحساس الألم مؤقتا.

وأظهرت الدراسات أن المنثول الموضعي قد يكون علاجا فعالا لآلام العضلات، الألم العصبي المرتبط بعلاج السرطان، والصداع النصفي، ما يبرهن على قوته في التأثير على المستقبلات العصبية المرتبطة بالإحساس.

الأسنان

