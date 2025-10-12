3 أشياء احذر مشاركتها مع الآخرين.. أبرزها المناشف

قد يلجأ البعض إلى استخدام أدوات الآخرين، لكن هذه العادة البسيطة قد تهدد صحة الإنسان، وذلك لأنها تسهل انتقال البكتيريا والفيروسات والفطريات.

وكشف موقع "ScienceAlert" عن أخطر 3 أدوات لا يجب مشاركتها إطلاقا مع الآخرين.

المناشف

تعد المناشف بيئة مثالية لنمو الكائنات الدقيقة، وبإمكانها أن تظل صالحة لنقل العدوى لأسابيع أو حتى لأشهر.

فرشاة الأسنان

تعد مشاركة فرشاة الأسنان وسيلة لنقل العدوى بأمراض مثل التهاب الكبد C والهربس (HSV-1) وإبشتاين بار.

ويحدث ذلك لأن العدوى قد تنتقل عبر اللعاب أو دم اللثة النازف، حتى من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض واضحة.

شفرات الحلاقة

تكمن الخطورة الكبرى في شفرات الحلاقة لكونها تلامس الدم وتحدث جروحاً صغيرة. هذا يجعلها وسيلة محتملة لانتقال فيروسات مثل الالتهاب الكبدي وفيروس HPV (المسبب للثآليل الجلدية).

ولهذا ينصح الأطباء بعدم استخدام شفرات أو ماكينات حلاقة سبق أن استُعملت من قبل شخص آخر حتى داخل المنزل.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان