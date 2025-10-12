هل تناول فيتامين سي يحارب نزلات البر

يلجأ العديد من الأشخاص إلى مكملات مثل فيتامين سي مع برودة الطقس، وذلك لكونها وسيلة لـ تقوية الجهاز المناعي وتجنب أعراض نزلات البرد.

لكن الدكتورة ليلى حنبيك تشير إلى أن هذه المكملات ليست الحل السحري وقد لا تكون فعالة كما يعتقد، وفقا لـ "إندبندنت".

وأشارت: "هناك تضارب في النتائج، فبعض الأبحاث لم تجد رابطا بين المكملات وتخفيف حدة أو مدة البرد، لكن دراسات أخرى أكدت أن هذه المكملات تسهم في السيطرة على الأعراض".

وقد يسهم فيتامين سي على إصلاح الأنسجة في الجسم وتقوية المناعة من خلال حماية الخلايا من ضرر الجذور الحرة وتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية. وتقصير مدة الإصابة بالبرد.

كما أن تناول فيتامين سي بجرعات تزيد عن 0.2 جرام يوميا يمكن أن يقلل شدة ومدة نزلة البرد.

وأيضا فيتامين سي يمنع نزلات البرد أو يسرع الشفاء ويؤيد هذا الرأي البروفيسور بول هانتر، عالم الأوبئة في جامعة إيست أنجليا، الذي قال: "لا قيمة لفيتامين سي في حالة نزلات البرد".

ومع ذلك، يبقى الحفاظ على نظام مناعي صحي من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض.

وتنصح الدكتورة حنبيك بالحصول على فيتامين د وسي، والزنك بانتظام في النظام الغذائي أو عبر المكملات"،

مؤكدة على أهمية "النظام الغذائي المتوازن والمستويات الكافية من هذه الفيتامينات لأنها تلعب دورا في تقوية الجهاز المناعي".

أما بالنسبة للزنك، فقد خلص باحثون في مراجعة علمية عام 2024 إلى أنه لا يمنع نزلات البرد ولكن قد يقلل من مدة الإصابة. ومع ذلك، يمكن لمعظم الناس الحصول على احتياجاتهم من الزنك من النظام الغذائي وحده.

وفيتامين الشمس الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين، وفقا لمراجعة علمية عام 2021.

