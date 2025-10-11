طريقة جديدة لفقدان الوزن دون رجيم أو رياضة.. لاتفوتك

في تطور علمي قد يحدث ثورة في أساليب فقدان الوزن، توصل باحثون إلى طريقة غير مألوفة للتخسيس، لا تعتمد على الحميات الغذائية الصارمة أو التمارين الشاقة، بل على خداع الجسم عبر الجاذبية من خلال ارتداء أوزان ثقيلة.

تفاصيل الابتكار

يعتمد هذا الأسلوب الجديد على ما يعرف بـ"نظرية الجاذبية"، وهي فرضية علمية تشير إلى أن العظام تحتوي على مستقبلات حساسة للوزن، تقوم بإرسال إشارات للدماغ عند شعورها بزيادة في الكتلة، وفقا لـ "ديلي ميل".

هذه الإشارات تحفز الجسم على رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون المخزنة بهدف تحقيق التوازن.

وأجرى الدكتور برينان شبيغل، مدير أبحاث الخدمات الصحية بمركز "سيدارز-سيناي" الطبي في لوس أنجلوس، تجربة شخصية ارتدى خلالها سترة مرجحة وأوزانا للكاحل بإجمالي 18 كيلوجراما، على مدار ثمانية أسابيع، دون تغيير نظامه الغذائي أو الرياضي.

النتيجة، فقد نحو 1.8 كغ من وزنه، تحسنت لياقته البدنية، واختفت آلام الرقبة المزمنة التي كان يعاني منها لسنوات.

كما سجلت دراسة أجرتها جامعة غوتنبرغ السويدية، شملت بالغين مصابين بالسمنة ارتدوا سترات تزن 11% من وزنهم لمدة 8 ساعات يوميا، على مدى ثلاثة أسابيع.

المشاركون خسروا في المتوسط 1.4 كغ من الوزن، وانخفضت كتلة الدهون لديهم بنسبة تجاوزت 4%.

في المقابل، لم تسجل المجموعة التي استخدمت سترات خفيفة أي تغيير يذكر.

ويعتقد الباحثون أن عظام الساقين تلعب دورا محوريا في هذه العملية، حيث تعمل كمستشعرات للجاذبية، تبعث برسائل عصبية لتحفيز الجسم على التخلص من الوزن الزائد.

تحذيرات طبية

ورغم الفوائد المحتملة، يحذر الأطباء من الاستخدام غير المدروس لهذه التقنية، إذ أن ارتداء أوزان ثقيلة بشكل مفاجئ قد يسبب ضغطا إضافيا على المفاصل، خاصة الركبتين والعمود الفقري.

وينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

البدء بأوزان خفيفة لا تتجاوز 5% من وزن الجسم.

زيادة الوزن تدريجيا حسب قدرة الجسم.

الحفاظ على وضعية صحيحة أثناء الحركة لتفادي الإصابات.

