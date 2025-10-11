5 أطعمة تقضي من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وحتى الوفاة، لذا من الضروري الاهتمام بعلاجه بطرق فعالة.

ويتضمن العلاج جانبين رئيسيين: دوائي وغذائي، حيث تلعب التغذية دورا هاما في التحكم بمستويات ضغط الدم.

وفقا لموقع "فيريويل هيلث"، إليك 5 أطعمة أساسية يجب إدراجها في وجبة الفطور، لما لها من تأثير إيجابي في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

1- سموذي الفواكه

السموذي المصنوع من الفواكه والزبادي اليوناني غني بالبوتاسيوم، الذي ثبت علميا أنه يقلل ضغط الدم بمقدار يصل إلى 6 نقاط.

يجب الحذر لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية تتأثر بمستويات البوتاسيوم.

2- الشوفان مع الفواكه والمكسرات

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

كما يمنح الشوفان شعورا بالشبع لفترات طويلة، مما يدعم التحكم في الوزن.

3- بودنج بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

وأظهرت دراسات أن تناول بذور الشيا بانتظام يرتبط بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم.

4- عجة الخضروات

أظهرت دراسة حديثة أن تناول البيض بكميات معتدلة يرتبط بمستويات أقل من ضغط الدم والكوليسترول الضار.

وينصح بطهي العجة باستخدام زيت الزيتون بدلا من الزبدة، وإضافة خضروات مثل الفلفل الحلو، السبانخ، الفطر، والأفوكادو لزيادة محتوى البوتاسيوم والألياف، مما يعزز فاعلية العجة في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

5- الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات

يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والبروبيوتيك، ويعتبر بديلا صحيا لمنتجات الألبان الأخرى، إذ تشير الدراسات إلى أن استهلاكه يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

