3 أعراض تشير إلى حكة فروة الرأس.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله

قد تبدو حكة الرأس أمرًا عابرًا ناتجًا عن جفاف بسيط أو تغير في نوع الشامبو، لكنها في كثير من الأحيان تكون إشارة على مشكلة جلدية تحتاج إلى عناية

فالحكة المستمرة أو المصحوبة بقشور أو احمرار قد تكشف عن التهاب في فروة الرأس أو اضطراب في إنتاج الزيوت الطبيعية.

في السطور التالية نرصد 3 أعراض أساسية تساعدك على التعرف إلى نوع حكة الرأس وأسبابها المحتملة قبل تفاقمها.

الشعور المستمر بالرغبة في الحكّ

عندما يستمر الشعور بالحكة كأنه نَغز أو تَوَبط في الجلد وتزداد الرغبة في حك الفروة بشكل متكرر، فهذا يُعدّ مؤشرًا واضحًا على وجود تهيّج أو اضطراب جلدي.

ظهور قشور أو تقشف على الفروة أو في الشعر

قد ترافق الحكة تقشّفات بيضاء أو رمادية كما في قشرة الرأس أو داء دهني الفروة أو قشور رقيقة تتساقط عند حك الشعر.

وجود احمرار أو التهابات أو بروز نقاط صغيرة

في بعض الحالات، تظهر على الفروة علامات تهيّج مثل احمرار الجلد، أو تورّم خفيف، أو بثور/نقاط صغيرة متهيجة.

وإذا ترافق ذلك بحكة شديدة تكون أكثر وضوحًا في الليل أو عند التعرّق، فهذا يعزز احتمال وجود مشكلة جلدية مثل التهاب أو حساسية.