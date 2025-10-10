سجلت ليبيا خلال الأيام الماضية أول إصابة لقطيعين من الأغنام في مدينة الزنتان بمرض حمى كيو (Q Fever)، وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، حسبما أعلن المركز الليبي لأبحاث أمراض المناطق الحارة والعابرة للحدود.

وأكد المركز في بيان، أنه سيتم التواصل مع الجهات المختصة فور الانتهاء من تحليل جميع العينات، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والسيطرة على انتشار المرض.

ما هي حمى كيو؟

حمى كيو مرض حيواني المنشأ تسببه بكتيريا كوكسيلا بورنيتية، ويمكن أن يسبب المرض أعراضًا حادة أو مزمنة لدى البشر، وفق ما نشره موقع Cleveland Clinic.

ويُنتقل المرض عادةً عن طريق استنشاق الغبار أو المنتجات الحيوانية الملوثة بالبكتيريا، مثل الحليب غير المبستر أو سوائل الولادة من الأبقار والأغنام والماعز.

وتعود تسمية المرض إلى حرف "Q" الذي يرمز إلى كلمة "استعلام" (Query)، إذ لم يتمكن الأطباء في الثلاثينيات من القرن الماضي في أستراليا والولايات المتحدة من معرفة سببه، ما جعلهم يطرحون الكثير من الأسئلة حوله.

الأعراض الحادة:

تشبه أعراض حمى كيو الحادة أعراض الإنفلونزا وتشمل:

حمى وإرهاق شديد

قشعريرة وتعرق

صداع شديد وآلام العضلات والمفاصل

غثيان وقيء وإسهال

ألم في الصدر والمعدة وصعوبة في التنفس

حساسية للضوء وطفح جلدي

الأعراض المزمنة:

قد تظهر بعد أشهر أو سنوات من الإصابة الأولية، وتستهدف القلب، الأوعية الدموية، الرئتين، أو أجزاء أخرى من الجسم، وتتمثل أعراضها في:

حمى منخفضة الدرجة

تعرق ليلي وفقدان وزن

تعب شديد

تورم في الساقين أو القدمين

كما يعاني نحو 20% من المصابين من متلازمة إرهاق حمى كيو (QFS)، التي تتضمن إرهاقًا طويل الأمد وأعراضًا مستمرة عدة أشهر أو سنوات.

الفئات الأكثر عرضة

تؤثر حمى كيو غالبًا على الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون بالقرب من الحيوانات، مثل:

الأطباء البيطريون

مزارعي الماشية وعمال المسالخ

من يساعدون في ولادة الحيوانات

وتكون النساء الحوامل، والأشخاص الذين لديهم مشاكل بالقلب أو ضعف في جهاز المناعة، أكثر عرضة للإصابة بالحمى المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة، التي قد تشمل الإجهاض أو أمراض القلب أو تمدد الأوعية الدموية.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص حمى كيو عن طريق الفحص السريري وأخذ عينات دم لفحص وجود البكتيريا أو الأجسام المضادة، وقد يحتاج التشخيص النهائي لعينات متعددة.

ويُعالج المرض بالمضادات الحيوية، مثل دوكسيسيكلين، هيدروكسي كلوروكين، كلاريثروميسين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحمى المزمنة قد تحتاج إلى علاج طويل يمتد لأكثر من 18 شهرًا، بحسب Cleveland Clinic.

الوقاية

لتقليل خطر الإصابة بالمرض يمكن اتباع بعض النصائح الضرورية التي تشمل:

ارتداء قناع وقفازات عند التعامل مع سوائل الحيوانات

تجنب تناول منتجات الألبان غير المبسترة

استشارة الطبيب بشأن اللقاح إذا كانت الوظيفة عالية الخطورة وتتوفر إمكانية التطعيم (متاح حاليًا في أستراليا فقط).

