مصادر: إعلان تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة غدًا

كتب : محمد لطفي

04:58 م 01/04/2026 تعديل في 05:00 م

المجلس الأعلى للثقافة

كشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي" أن إعلان قوائم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، سيتم غدًا، بالتزامن مع اجتماع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع أعضاء اللجنة العليا للمجلس ظهر غدٍ الخميس.

وأكدت المصادر أن التشكيل الجديد للمجلس سيتم اعتماده بشكل شبه كامل، وفقًا للضوابط واللائحة الجديدة التي أقرها المجلس خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الضوابط الجديدة التي وضعتها لجنة المجلس الأعلى للثقافة، تتمثل في عدم تكرار أسماء الأعضاء ممن تولوا عضوية المجلس لمدة دورتين متتاليتين، بالإضافة إلى تقليص عدد لجان المجلس لتصبح 21 لجنة بدلًا من 24.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق