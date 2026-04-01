مصادر: إعلان تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة غدًا

كشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي" أن إعلان قوائم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، سيتم غدًا، بالتزامن مع اجتماع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مع أعضاء اللجنة العليا للمجلس ظهر غدٍ الخميس.

وأكدت المصادر أن التشكيل الجديد للمجلس سيتم اعتماده بشكل شبه كامل، وفقًا للضوابط واللائحة الجديدة التي أقرها المجلس خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الضوابط الجديدة التي وضعتها لجنة المجلس الأعلى للثقافة، تتمثل في عدم تكرار أسماء الأعضاء ممن تولوا عضوية المجلس لمدة دورتين متتاليتين، بالإضافة إلى تقليص عدد لجان المجلس لتصبح 21 لجنة بدلًا من 24.