بعض الأشخاص يصابون بطفح جلدي أحمر بسبب لدغة البعوض، بينما ينجو آخرون دون أي أثر له.

هذه الحشرات الصغيرة تميل إلى فصائل دم معينة، لكن الحقائق العلمية وراء تفضيلها أغرب وأكثر إثارة من مجرد تصنيف فصائل الدم A أو B أو O.

لماذا يلدغ أصحاب فصيلة الدم O أكثر من أصحاب فصيلة الدم A؟

كشفت دراسة بريطانية نشرت في مجلة علم الحشرات الطبية أن بعوضة النمر تميل إلى لدغ الأشخاص ذوي فصيلة الدم O بمعدل يقارب ضعف عدد اللدغات التي تصيب أصحاب فصيلة الدم A، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

لماذا تقع فصيلة الدم B في المرتبة الوسطى بين O وA؟

تقع فصيلة الدم B في المرتبة الوسطى بينهما، ما يؤكد أن فصيلة الدم تؤدي دورا في جذب البعوض، لكن المفاجأة تكمن في أن الدم نفسه ليس ما يكشف فصيلة دمك، بل المواد التي يفرزها جسمك قبل اقتراب البعوض منك.

هل تختلف قدرة البعوض على استشعار الإشارات باختلاف نوعه؟

يفرز بعض الأشخاص مستضدات فصائل الدم ليس فقط في الدم، بل أيضا في العرق واللعاب وسوائل الجسم الأخرى، وتمتلك بعوضة النمر القدرة على استشعار هذه الإشارات الكيميائية سواء في الهواء المحيط أو على سطح الجلد، مما يوضح سر جاذبية بعض الأشخاص للبعوض أكثر من غيرهم.

لماذا يعتبر الشخص المفرز من فصيلة الدم O جذابا للبعوض؟

لذلك، الشخص من فصيلة الدم O الذي يفرز المستضدات يجذب لدغات البعوض، بينما الشخص غير المفرز من نفس الفصيلة يكون أقل جاذبية للبعوض بشكل ملحوظ.

ما هو الميكروبيوم الجلدي وما دوره على الجلد؟

ينتج الميكروبيوم الجلدي، أي التريليونات من البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد، مزيجا من المركبات المتطايرة التي يمكن أن تكون للبعوض جاذبة للغاية أو طاردة، مما يؤثر بشكل كبير على مدى جاذبية الشخص للبعوض.

لماذا تجذب بعض أنواع البكتيريا السائدة البعوض أكثر من غيرها؟

كما وجدت دراسة هولندية أن الأشخاص الذين يتمتعون بتنوع أكبر في بكتيريا الجلد يتعرضون للدغات أقل، إذ تنتج بعض أنواع البكتيريا السائدة مركبات تجذب البعوض بشدة.

وقد يفسر هذا سبب كون بعض العائلات جاذبة للبعوض، فهم لا يتشاركون الجينات فحسب، بل يتشاركون أيضا المجتمعات الميكروبية.

ما هي العوامل الأخرى التي تجذب البعوض؟

-تتعرض النساء الحوامل لهجوم البعوض أكثر من غير الحوامل.

-ارتداء الألوان الداكنة، مثل الأزرق والأسود والأحمر، يجعلك أكثر وضوحا للبعوض بمجرد اقترابه.

-شرب المشروبات الكحولية بانتظام.

هل يلدغ البعوض بلا وعي أم يختار فريسته بعناية؟

البعوض ليس مجرد كائن يلدغ بلا وعي، بل يعتمد على معلومات متعددة قبل اختيار فريسته.

كما إنه يمتلك آلة حسية متطورة تشكلت عبر مئة مليون سنة من التطور، حيث يقارن في جزء من الثانية بين انبعاث ثاني أكسيد الكربون من جلدك وتركيبه الكيميائي وحرارة جسمك وميكروبيومك وفصيلة دمك قبل أن يلدغك.

