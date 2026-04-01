محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة إعمار 53 منزلًا بالواسطى

افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مشروع إعادة إعمار وتأهيل 53 منزلًا بمركز الواسطى شمال المحافظة، ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وفي إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل المشروع وموقع التنفيذ

أُقيمت الفعالية بقرية بني غنيم التابعة لقرية قمن العروس، حيث شمل المشروع إعادة إعمار وتأهيل 53 منزلًا موزعين على قريتي بني غنيم وبني سليمان التابعة لقرية الميمون، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

أعمال التطوير داخل المنازل

تفقد المحافظ عددًا من المنازل بعد تطويرها، واطلع على الأعمال المنفذة التي تضمنت استكمال ارتفاعات المباني وتسقيفها، وتركيب الأبواب، وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء داخلية، إلى جانب رفع كفاءة الحمامات، وتركيب السيراميك للأرضيات والحوائط، وتنفيذ أعمال الدهانات الداخلية والخارجية.

تفاعل مباشر مع الأهالي

حرص المحافظ على تهنئة الأسر المستفيدة، حيث أجرى حوارًا مباشرًا معهم للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والتعرف على احتياجاتهم، في إطار حرص الدولة على متابعة نتائج المشروعات على أرض الواقع.

إشادة الأهالي بالمشروع

أعرب الأهالي عن سعادتهم الكبيرة بالمشروع، مؤكدين أنه ساهم بشكل واضح في تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير بيئة سكنية مناسبة وآمنة لهم ولأسرهم.

تأكيدات باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية

وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ الشكر للجهات المنفذة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في تقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في مشروعات تحسين بيئة السكن والخدمات الأساسية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.