قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة تأجيل جلسة محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، المتهمين بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين (فقدان البصر) جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، إلى جلسة 16 أبريل الجاري.

وأكدت النيابة العامة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي أن المتهمين تسببوا عن طريق الخطأ في إصابة المرضى نتيجة إخلال جسيم بواجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى فقدان حاسة البصر لدى بعض المرضى وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي والتحقيقات.

محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر تتواصل

وأوضحت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، التي باشرها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، ما أدى إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، ووصلت بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.

وأشارت النيابة إلى أن التقارير الفنية من الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، أكدت وجود إهمال جسيم وقصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، فضلاً عن مخالفات في استخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ما تسبب في انتشار العدوى بين المرضى.

الطب رسالة رحمة.. والإهمال يقتل الأمل في مستشفى 6 أكتوبر

وأوضحت النيابة أن المتهمين (5 أطباء، مشرف، و4 ممرضات) لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، مثل الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، مما تسبب في انتشار العدوى وإصابة المرضى بفقدان البصر.

