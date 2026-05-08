نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، إن الولايات المتحدة وإيران حاليا لا ترغبان في القتال، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مستعدا بالفعل لاستئناف الهجمات لكنه امتنع عن ذلك في نهاية المطاف.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب تلقت تحديثا يفيد بأن ترامب يميل إلى استئناف القتال مع إيران وأن الولايات المتحدة أجرت استعدادات فعلية لشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية إلا أن الخطة ألغيت في نهاية المطاف".

وأكد أن ترامب تراجع عن استئناف القتال نتيجة ضغوط من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اللذين يعتقدان أنه يمكن انتزاع تنازلات من إيران عبر المفاوضات.