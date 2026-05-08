قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ملف الدعم في مصر ممتد منذ عام 1941، موضحًا أن عدد السلع المدعومة تقلص تدريجيًا من 20 سلعة إلى أربع فقط عام 2000، وصولًا إلى الخبز والسكر والزيت في الوقت الحالي.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى النقدي طُرحت بجدية في الحوار الوطني عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل خطوة تاريخية تحتاج إلى دراسة متأنية لآليات التنفيذ.

وأشار إلى أن الدعم الحالي ينقسم إلى دعم الخبز ودعم السلع التموينية، حيث يحصل المواطن على خمسة أرغفة يوميًا عبر الكارت التمويني، بينما السلع الأخرى تُصرف بأسعار أقل كثيرًا من السوق، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وهو ما يخلق ازدواجية في المنظومة.

ولفت إلى أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني لأنه يمنع الهدر والتسريب ويقضي على السوق السوداء، كما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار ما يحتاجه، لكنه شدد على ضرورة ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية.

وأكد أن آلية التنفيذ لم تُعلن بعد، سواء كان الدعم سيُصرف نقدًا مباشرًا أو عبر الكارت التمويني، مشيرًا إلى أن تحديد المستحقين يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل الحاجة إلى مراجعة بيانات الفقر ونسب الاستحقاق.

وشدد فؤاد على أن نسبة الدعم في الموازنة العامة تتراجع، حيث انخفضت من 20% عام 2015 إلى نحو 10% في الموازنة الجديدة، ما يعكس توجه الدولة لتقليل العبء المالي، مؤكدًا أن نجاح الدعم النقدي يتوقف على دقة الاستهداف وربطه بالتضخم لضمان العدالة الاجتماعية.