هل تزيد أدوية السمنة من خطر الاكتئاب وتغير المزاج؟



مع تزايد انتشار أدوية إنقاص الوزن الحديثة مثل "أوزيمبيك"، "منجارو" و"ويغوفي"، يثار تساؤل مهم حول مدى تأثيرها على الصحة النفسية، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من السمنة واضطرابات نفسية مصاحبة.



السمنة والصحة النفسية علاقة متشابكة



وتوضح الطبيبتان جودي، أخصائية الغدد الصماء، وكارين، الطبيبة النفسية، أن السمنة قد تزيد من معدلات الاكتئاب والقلق، فيما يمكن للاضطرابات النفسية أن تعيق عملية التحكم في الوزن، مما يشكل دائرة معقدة بين الصحة الجسدية والنفسية.

هل تؤثر أدوية إنقاص الوزن على المزاج؟



رغم المخاوف المتداولة، لم تظهر الدراسات حتى الآن أي تأثير سلبي واضح لهذه الأدوية على المزاج أو زيادة الأفكار الانتحارية، ووفقا لموقع healthline.

وأشارت دراسة موسعة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة وجامعة كيس ويسترن ريزيرف إلى انخفاض خطر الأفكار الانتحارية لدى مستخدمي سيماجلوتايد مقارنة بعلاجات أخرى.

مع ذلك، تؤكد الإرشادات الطبية أهمية مراقبة المرضى بعناية، خصوصا من لديهم تاريخ من الاكتئاب الحاد أو سلوك انتحاري سابق.



التعاون بين الأطباء مفتاح النجاح



تؤكد الطبيبتان على ضرورة التنسيق المستمر بين أطباء الغدد الصماء والأطباء النفسيين لفهم التأثير الشامل للعلاج على الحالة الصحية للمريض، فعلى سبيل المثال، يعاني بعض المرضى الذين يتناولون مضادات الذهان أو مضادات الاكتئاب من زيادة ملحوظة في الوزن، ما يجعل مثبطات GLP-1 خيارا فعالا لهم.

الفوائد النفسية المرافقة لفقدان الوزن



يشير الخبراء إلى أن فقدان الوزن الناتج عن هذه الأدوية لا يقتصر على تحسين الأعراض البدنية فحسب، بل يساهم أيضا في تعزيز المزاج، تقليل القلق، وزيادة تقدير الذات، مما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية والمهنية وجودة الحياة بشكل عام.

فوائد إضافية لصحة القلب



إضافة إلى ذلك، قد تلعب هذه الأدوية دورا في تقليل مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى مرضى السمنة المصابين بأمراض قلبية، مما يعزز مكانتها كخيار علاجي متعدد الفوائد.

