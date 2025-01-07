7 فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا في الشتاء

في فصل الشتاء، تتغير احتياجات الجسم وتزداد الحاجة إلى العناصر الغذائية التي تحافظ على الصحة وتقوي المناعة.

وتعتبر بذور الشيا من الأطعمة التي تقدم فوائد صحية متعددة، خاصة عند نقعها.

في هذا الصدد، إليكم فوائد بذور الشيا المنقوعة في فصل الشتاء، وفقا لموقع "Times of India".

ترطيب الجسم

تساعد بذور الشيا المنقوعة، بفضل قدرتها على امتصاص الماء وتكوين مادة هلامية، على ترطيب الجسم بشكل فعال وحمايته من الجفاف.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، ما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

إمداد الجسم بالطاقة

نظرا لأنها مصدرا غنيا بالطاقة والبروتين والألياف، ما يمنح الجسم شعوراً بالشبع والامتلاء ويحافظ على مستويات الطاقة ثابتة طوال اليوم.

تنظيم السكر في الدم

تساعد الألياف الموجودة بها على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من تقلبات في مستويات السكر.

صحة القلب والأوعية الدموية

نظرا لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وتحمي القلب والأوعية الدموية.

صحة الجلد

تسهم الدهون الصحية الموجودة في بذور الشيا على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتلف الناتج عن عوامل الطقس البارد.

خسارة الوزن

تعمل بذور الشيا على زيادة الشعور بالشبع، ما يساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات والتحكم في الوزن.

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