مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من إكزيما الشتاء، وهي حالة التهابية مزمنة تظهر على شكل بقع جافة، حمراء، متقشرة مصحوبة بحكة، حتى عند الأشخاص الذين لم يصابوا بالإكزيما من قبل.

وترتبط هذه المشكلة بـ الجفاف الشتوي الناتج عن الطقس البارد واستخدام أجهزة التدفئة المنزلية، حيث يفقد الجلد الرطوبة بسرعة ويصبح أكثر عرضة للتشققات المؤلمة.

وبحسب الدكتورة إيما كرايثورن، استشارية الأمراض الجلدية ومؤسسة علامة "كليرا" للعناية بالبشرة، فإن "حاجز الجلد الطبيعي يحافظ على الماء داخل البشرة ويمنع دخول المهيجات، لكن المصابين بالإكزيما يعانون من ضعف هذا الحاجز، ما يحفز الالتهاب ويزيد حساسية البشرة."

حتى الأشخاص الذين أصيبوا بالإكزيما في الطفولة قد تتفاقم الأعراض لديهم في الشتاء، مع ظهور ردود فعل تحسسية نتيجة التغيرات المناخية.

نصائح فعالة لتخفيف أعراض إكزيما الشتاء

تجنب الصابون

يؤدي الصابون التقليدي القلوي والمنتجات المعطرة إلى إزالة الزيوت الطبيعية وحماية البشرة، ما يزيد جفاف الجلد وتهيج البشرة، عليك استخدم منظفات كريمية خالية من العطور لتجنب المشكلة.

الاستحمام بماء فاتر

الماء الساخن يسحب الرطوبة من البشرة ويضعف حاجزها الطبيعي، لذلك يفضل الاستحمام بالماء الفاتر أو الدافئ لتجنب تفاقم الإكزيما الشتوية.

استخدام المرطب بشكل صحيح

من الضروري وضع المرطب مباشرة بعد الاستحمام على البشرة المبللة جزئيًا، فهذا يساعد على احتفاظ الجلد بالرطوبة ويخفف الحكة والتقشر.

تناول مكملات أوميجا-3

أحماض أوميجا-3 الدهنية تدعم صحة حاجز البشرة، وتقلل من التهاب الجلد المرتبط بالإكزيما لدى بعض الأشخاص.

استخدام كريمات الستيرويد عند الحاجة

إذا كانت البقع حمراء وتسبب حكة قوية، يمكن استخدام كريم هيدروكورتيزون خفيف بدون وصفة، مع استشارة الطبيب عند الحاجة إلى علاجات ستيرويدية أقوى.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، أو ظهرت بقع حمراء شديدة الحكة تؤثر على النوم، فمن الضروري استشارة طبيب الجلدية لتحديد العلاج المناسب للحالة.

