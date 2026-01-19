قرح الفم من المفترض أن تشفى من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وإذا لم يحدث ذلك، فيجب استشارة الطبيب.

ويمكن أن تكون قرحة الفم المتكررة علامة مبكرة على سرطان الفم والحلق.

في سرطانات الفم والحلق، قد تظهر التغيرات المبكرة على شكل قرحة مستمرة أو بقع بيضاء أو حمراء أو مناطق سميكة أو نزيف غير مبرر داخل الفم.

مظهر قرح الفم

تظهر النتوءات الصغيرة داخل الفم، سواء على الخدين أو الشفاه أو اللسان، أو عند قاعدة اللثة إذا كانت مفتوحة، وتكون غالبا دائرية الشكل، لكنها قد تتخذ أحيانا شكلا بيضاويا مع حواف بيضاء أو صفراء أو حمراء.

ومع ذلك، يجب تناول الطعام بحذر لأن هذه التقرحات قد تكون مؤلمة للغاية، خاصة عند شرب السوائل أو تنظيف الأسنان بالمعجون، وفقا لـ "هيلث لاين".

وتلتئم هذه التقرحات تلقائيا في غضون أسبوعين، ولكنها تسبب مشكلات أثناء تناول الطعام أو الماء.

كما أن عض اللسان عن طريق الخطأ أثناء الأكل أو التوتر أو الاكتئاب يؤدي إلى تقرحات وتغيرات في كيمياء الجسم، مثل نقص بعض الفيتامينات.

والقرح الناتجة عن سرطان الفم لا تزول مع الوقت، ويزداد الألم تدريجيا مع تقدم الحالة، وتتميز بحواف غير منتظمة وألوان متغيرة بين الأحمر والأبيض أو مزيج منهما.

كما أن استخدام التبغ وسوء نظافة الفم والتهيج المتكرر الناتج عن الأسنان الحادة أو أجهزة تقويم الأسنان غير المناسبة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بها.

أعراض أخرى لسرطان الفم

القرح والجروح المؤلمة

نزيف بدون سبب

خدر في الشفاه والفم

الشعور بعدم الراحة في الحلق

مشكلات البلع

فقدان الوزن

ألم الأذن

رائحة الفم الكريهة المزمنة

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الفم والحلق

يبدأ سرطان الفم والحلق في الخلايا الحرشفية الموجودة في تجويف الفم، وتتميز هذه الخلايا بأنها مسطحة وتتحول إلى خلايا سرطانية عند حدوث تغيرات في حمضها النووي وتبدأ بالنمو والتكاثر.

ومع مرور الوقت، تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى داخل الفم، ثم إلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أمور تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق

تدخين السجائر

تناول كميات مفرطة من الكحول بانتظام

قضاء الكثير من الوقت في الشمس

الأشخاص الذين يعانون من فيروس الورم الحليمي البشري

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الفم

