أوضحت خبيرة الجهاز الهضمي البريطانية نيشثا باتيل أن تناول الموز يسهم في تحسين االحالة المزاجية، مشيرة إلى أنه يحتوي على كربوهيدرات طبيعية توفر إمدادا سريعا بالجلوكوز للدماغ، ما يعزز الطاقة والانتباه.

ويحتوي الموز أيضا على الألياف وفيتامينات B، التي تبطئ امتصاص السكر وتمنع انخفاض الطاقة لاحقا، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

تحسين حركة الأمعاء وصحة القلب

يختلف محتوى الألياف في الموز حسب نضج الثمرة، ويصل إلى 3–5 جرامات، ما يعمل على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز الهضم، بالإضافة إلى غناه بنسبة عالية من البوتاسيوم يساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، ويعزز استرخاء الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب ويقوي العضلات.

تعزيز هرمونات السعادة

نظرا لأنه غني بفيتامين B6 والتريبتوفان، اللذين يؤديان دورا رئيسيا في إنتاج السيروتونين والدوبامين، الهرمونات المرتبطة بتحسين المزاج وتنظيم المشاعر والنوم.

دعم المناعة واللياقة البدنية

يتميز الموز باحتوائه على فيتامين C، مضادات الأكسدة، والمنجنيز، ما يعزز جهاز المناعة ويحافظ على الصحة العامة،

كما يسهم البوتاسيوم في منع التشنجات العضلية ودعم التعافي بعد التمارين الرياضية، ما يجعله خيارا ممتازا قبل أو بعد النشاط البدني.

نصائح لاختيار الموز

حذرت الخبيرة من الإفراط في تناول الموز للأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالكلى أو يتناولون أدوية تؤثر على مستويات البوتاسيوم، كما يمكن أن يسبب الموز الناضج جدا الصداع لبعض الأشخاص بسبب محتواه من التيرامين، لذا يفضل اختيار الأنواع الأقل نضجا.

