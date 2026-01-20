إعلان

خبير تربوي: مشكلات امتحانات الإعدادية تكشف الحاجة لوحدة مركزية للامتحانات

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 20/01/2026

الدكتور تامر شوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مشكلات امتحانات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في بعض المحافظات خلال الشهادة الإعدادية، سواء من حيث الأخطاء أو صعوبة الأسئلة، تعكس فجوة بين الترقي الوظيفي والمعرفة العملية للمعلمين.

وأشار شوقي إلى أن المعلم يُحرَم على مدار سنوات من المشاركة في وضع الامتحانات، ويقتصر دوره على نقل الأسئلة من مصادر تحددها الوزارة، ما يمنعه من اكتساب الخبرة العملية اللازمة لصياغة الأسئلة وقياس نواتج التعلم بدقة، وعند ترقية فجأة إلى موجه أو مستشار، يُطلب منه وضع امتحانات دقيقة وصحيحة، وهو ما قد يؤدي بشكل طبيعي إلى ظهور مشكلات في الامتحانات، خصوصًا مع تطبيق المناهج الجديدة التي لم يتدرب عليها كثير من القائمين على العملية التعليمية.

ودعا الخبير التربوي إلى إنشاء وحدة مركزية للامتحانات داخل وزارة التربية والتعليم، تتبعها وحدات فرعية في المديريات والإدارات التعليمية، تتولى مهام التدريب المنهجي للمعلمين والقائمين على وضع الامتحانات على أسس بناء الاختبارات، وصياغة الأسئلة، وقياس نواتج التعلم، تحت إشراف أساتذة التقويم والمناهج في كليات التربية.

وشدد شوقي على ضرورة ألا يتم ترقية أي معلم إلى درجة موجه أو أعلى تكون من ضمن مهامها وضع الامتحانات، إلا بعد خضوعه لاختبارات متخصصة تقيس كفاءته في إعداد الاختبارات، بما يضمن جودة الامتحانات وعدالتها، ويقلل من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور تامر شوقي امتحانات اللغة العربية الدراسات الاجتماعية الشهادة الإعدادية مشكلات امتحانات الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
رياضة عربية وعالمية

من شوارع السنغال إلى الذهب الأفريقي.. 15 صورة نادرة لساديو ماني بطل أمم
ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
مصراوي ستوري

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا
على رأسهم مفتي الجمهورية.. أسماء المعينين في مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ
أخبار المحافظات

على رأسهم مفتي الجمهورية.. أسماء المعينين في مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026