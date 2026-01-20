قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مشكلات امتحانات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في بعض المحافظات خلال الشهادة الإعدادية، سواء من حيث الأخطاء أو صعوبة الأسئلة، تعكس فجوة بين الترقي الوظيفي والمعرفة العملية للمعلمين.

وأشار شوقي إلى أن المعلم يُحرَم على مدار سنوات من المشاركة في وضع الامتحانات، ويقتصر دوره على نقل الأسئلة من مصادر تحددها الوزارة، ما يمنعه من اكتساب الخبرة العملية اللازمة لصياغة الأسئلة وقياس نواتج التعلم بدقة، وعند ترقية فجأة إلى موجه أو مستشار، يُطلب منه وضع امتحانات دقيقة وصحيحة، وهو ما قد يؤدي بشكل طبيعي إلى ظهور مشكلات في الامتحانات، خصوصًا مع تطبيق المناهج الجديدة التي لم يتدرب عليها كثير من القائمين على العملية التعليمية.

ودعا الخبير التربوي إلى إنشاء وحدة مركزية للامتحانات داخل وزارة التربية والتعليم، تتبعها وحدات فرعية في المديريات والإدارات التعليمية، تتولى مهام التدريب المنهجي للمعلمين والقائمين على وضع الامتحانات على أسس بناء الاختبارات، وصياغة الأسئلة، وقياس نواتج التعلم، تحت إشراف أساتذة التقويم والمناهج في كليات التربية.

وشدد شوقي على ضرورة ألا يتم ترقية أي معلم إلى درجة موجه أو أعلى تكون من ضمن مهامها وضع الامتحانات، إلا بعد خضوعه لاختبارات متخصصة تقيس كفاءته في إعداد الاختبارات، بما يضمن جودة الامتحانات وعدالتها، ويقلل من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

