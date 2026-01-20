إعلان

مصادر: ترامب طلب من الرئيس السوري إنهاء الاشتباكات مع الأكراد

كتب : مصراوي

03:04 ص 20/01/2026

دونالد ترامب وأحمد الشرع

وكالات

قالت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع بإنهاء الاشتباكات مع الأكراد، بحسب ما نقله موقع "المونيتور".

وأفاد "المونيتور"، أن ترامب حصل على تعهد من الشرع، بعدم دخول الحسكة مع تقدم الجيش السوري نحو المدينة التي يسيطر عليها الأكراد.

كانت الرئاسة السورية قد قال في بيان، إن الرئيس الشرع وترامب أكدا في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة ضمان حقوق الأكراد، بعيد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن الجانبين شددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية، وكذلك على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها.

وأضاف البيان، أن الشرع وترامب أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وتابع البيان، أن الشرع وترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش وإنهاء تهديداته.

والأحد، أعلن الرئيس الشرع، التوصل الى اتفاق مع "قسد"، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.

ودعت "قسد" في بيان الثلاثاء الأكراد للانخراط في صفوف قواتها للتصدي لهجمات القوات السورية المدعومة من تركيا.

وأكدت أن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب.

وفي وقت سابق، قالت "قسد"، إنه رغم وقف إطلاق النار المعلن الأحد، مع القوات الحكومية السورية، فإن الفصائل التابعة لدمشق تستمر في مهاجمة قواتها، وفقا لسكاي نيوز.

