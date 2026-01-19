إعلان

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها

كتب : سيد متولي

10:00 م 19/01/2026

تعبيرية

لم تعد ألعاب الطاولة مجرد وسيلة للتسلية، بل بدأت الأبحاث تكشف عن دورها كأداة فعالة لدعم نمو الدماغ وتعزيز القدرات الذهنية على المدى البعيد.

فقد أجرى فريق بحثي من جامعة أوريجون مراجعة علمية موسّعة شملت 18 دراسة سابقة، ركزت على تأثير ألعاب الطاولة الرقمية المعتمدة على الأرقام في تنمية مهارات الرياضيات المبكرة لدى الأطفال، من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى الصف الثاني الابتدائي.

وأظهرت النتائج أن احتمال تحسن مهارات الحساب لدى الأطفال الذين يمارسون هذه الألعاب يصل إلى 76%، خاصة عندما تعتمد الألعاب على تحريك القطع فوق مسار رقمي مستقيم، ويرجع الباحثون هذا التأثير إلى التفاعل المباشر مع الأرقام، حيث يساعد لمس الأرقام والانتقال بينها خطوة بخطوة على ترسيخ المفاهيم الرياضية أكثر من العد الذهني أو الاكتفاء بمشاهدة الأرقام، بحسب إندبندنت.

وقالت جينا نيلسون، إحدى المشاركات في إعداد التقرير، إن اختيار هذا المجال البحثي جاء انطلاقا من حقيقة أن المهارات الرياضية المبكرة تعد مؤشرا قويا على النجاح الأكاديمي مستقبلا، مضيفة أن جلسات لعب قصيرة باستخدام ألعاب أرقام خطية قادرة على تحسين العدّ، والتعرف على الأرقام، وفهم الكميات بشكل ملحوظ.

فوائد ألعاب الطاولة للبالغين

ولا تقتصر فوائد ألعاب الطاولة على الأطفال فحسب، إذ تشير ناتالي ماكنزي، خبيرة علم الدماغ والإدراك، إلى أن البالغين يستفيدون منها أيضا، حيث تساعد على إطالة فترات التركيز، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مهارات التفكير وحل المشكلات، كما أن وجود قواعد واضحة وأهداف محددة يصنع شعورا بالإنجاز، ويقوي الروابط الاجتماعية بين اللاعبين.

وتوضح "ماكنزي" أن هذه الألعاب تحفز عدة مناطق في الدماغ في آن واحد، إذ تنشط قشرة الفص الجبهي المسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرار وضبط السلوك، إلى جانب الحصين المرتبط بالذاكرة وفهم التسلسل والأنماط، كما أن اعتمادها على المدخلات البصرية والحركية والوعي المكاني يجعلها تجربة متعددة الحواس، ما يعزز مرونة الدماغ وقوته مع مرور الوقت.

