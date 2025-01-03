يدمر القولون وجهازك الهضمي.. احذر مكون غذائي يهدد صحتك وأنت لا تعلم

كتبت- أسماء مرسي:

الشطة من التوابل المحببة للكثيرين، فهي تضفي نكهة مميزة على الأطعمة، ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناولها له آثار جانبية خطيرة على صحة الجهاز الهضمي والقولون ؟

تأثير الإفراط في تناول الشطة على الجهاز الهضمي والقولون:

تفاقم أعراض القولون العصبي

الكابسيسين الموجود في الشطة يحفز مستقبلات الألم في الجهاز الهضمي، ما يزيد من الشعور بالانزعاج والتهيج لدى مرضى القولون العصبي، وهذا بدوره يسبب تفاقم الأعراض المزعجة، مثل الإسهال والانتفاخ وآلام البطن، وفقا لموقع "health".

الشطة وقرحة المعدة

تحتوي أيضا على مادة تسمى "الأفلاتوكسين"، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة، وتليف الكبد.

الشطة واضطرابات المعدة

عند تناول كميات كبيرة من الشطة، ترسل الأعصاب إشارات إلى الدماغ تفيد بوجود ألم أو تهيج، ما يؤدي إلى اضطرابات في المعدة مثل الغثيان والقيء.

الشطة وارتجاع المريء

الحمض الذي يخرج من المعدة أثناء القيء نتيجة لتناول الشطة قد يتسبب في تهيج المريء، مما يؤدي إلى الشعور بحرقان وألم، وهذا بدوره يسبب تلف بطانة المريء وزيادة خطر الإصابة بمرض ارتجاع المريء.

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