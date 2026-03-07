إعلان

الرئيس الإيراني: استسلام طهرات دون شروط حلم سيأخذه العدو معه إلى القبر

كتب : مصراوي

09:51 ص 07/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن العدو سيأخذ حلمه باستسلام إيران دون شروط معه إلى القبر.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة متلفزة وجهها إلى الشعب الايراني صباح اليوم السبت إن ايران ستدافع عن وحدة أراضيها.

دعا الدول الجارة أيضا إلى أن لا تصبح ألعوبة بيد الامبريالية، مؤكدا أن الخلافات بين إيران وبعض دول المنطقة هي قابلة للحل عبر المسارات الدبلوماسية وأن إيران لا تنوي مهاجمة هذه الدول.

في الوقت نفسه أكد أن "العمالة لأمريكا المتغطرسة والكيان الصهيوني هي افتقار للغيرة ومدعاة للعار الأبدي"، مشيرا إلى أن "الدول الجارة هم أشقاء لنا لكن حساب القواعد الأمريكية في المنطقة هو حساب آخر".

وأضاف أن "مجلس القيادة المؤقت اتخذ قرارا بعدم توجيه ضربات على دول المنطقة ما لم تشن هجمات من أراضيها".

وشدد بزشكيان على أنه على "الشعب الايراني أن يعلم باننا في خدمته ونعمل من أجله حتى الرمق الأخير وآخر قطرة من دمنا، وأن الحكومة والشعب والقوات المسلحة في إيران تقف جنبا إلى جنب وسندافع جميعا عن مياهنا وترابنا ووطننا بكل قوة".

وتابع الرئيس الإيراني: "أعددنا أنفسنا لهذه الحرب وسندافع عن عزتنا"، وفقا لروسيا اليوم.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إيران انتهاء الحرب في إيران

