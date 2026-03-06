إعلان

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني

كتب : عبدالله محمود

10:40 م 06/03/2026 تعديل في 10:45 م

إيران

تجول مراسل قناة سي إن إن الأمريكية فريدريك بلايتن، داخل العاصمة الإيرانية طهران وعلى المعابر الحدودية في أول جولة ميدانية بعد الضربة الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد بلايتن، خلال جولته التي وثقتها كاميرا "سي إن إن"، أن الحياة اليومية تسير بشكل طبيعي في مدينة طهران على الرغم من وجود أثر القصف الأمريكي الإسرائيلي واستمراه.

وقال مراسل سي إن إن"إن المتاجر في المدن الإيرانية مفتوحة بالكامل ومزوّدة بالبضائع بكميات كافية، بما في ذلك المنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضراوات".

وأشار بلايتن، إلى أنه خلال جولته الميدانية لم يلحظ أي علامات من الذعر بين المواطنين الإيرانيين، قائلا:"لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني".

رغم الاستهدافات المستمرة التي تشنها إسرائيل وأمريكا على مدار الـ7 أيام الماضية، أكد مراسل سي إن إن، أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي دون وجود طوابير طويلة.

وأوضح بلايتن، أن قوات الأمن الإيرانية تنتشر بشكل كبير في الشوارع وعلى طول الطرق المؤدية إلى العاصمة طهران مع وجود نقاط تفتيش أكثر من المعتاد.

