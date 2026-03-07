إعلان

5 طرق طبيعية تساعدك على التخلص من البلغم دون أدوية

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 07/03/2026

طرد البلغم

البلغم من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الكثيرين، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي.

ويلجأ البعض إلى الأدوية للتخلص منه، بينما يمكن في بعض الحالات الاعتماد على طرق طبيعية تساعد في طرد البلغم وتخفيف الانزعاج المرتبط به.

الإكثار من شرب السوائل لطرد البلغم

بحسب "هيلث لاين"، يساعد تناول كميات كافية من السوائل الدافئة في تخفيف كثافة البلغم، ما يسهل خروجه من الجهاز التنفسي كما تسهم المشروبات الدافئة في تهدئة الحلق وتقليل الشعور بالاحتقان.

هل استنشاق البخار يخلصك من البلغم

يعد استنشاق البخار من الطرق الطبيعية التي تساعد في ترطيب الممرات التنفسية وتخفيف البلغم المتراكم، مما يسهل التخلص منه ويمنح شعورًا بالراحة.

هل الغرغرة بالماء الدافئ والملح تطرد الملح

تساعد الغرغرة بالماء الدافئ المضاف إليه القليل من الملح في تهدئة الحلق وتقليل تراكم البلغم، كما قد تسهم في تخفيف التهيج الناتج عن التهابات الحلق.

العسل ودوره في تخفيف البلغم

يعد العسل من الخيارات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تهدئة السعال وتقليل تهيج الحلق، ما قد يساهم في تقليل البلغم وتحسين الشعور بالراحة.

الحفاظ على رطوبة الهواء

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الهواء في المنزل في تقليل جفاف الممرات التنفسية، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف البلغم وتسهيل خروجه.

البلغم صحة العسل

