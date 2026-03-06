كتبت- أسماء مرسي:

خلال شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن وجبات سريعة وسهلة أثناء الإفطار والسحور، لكن بعض الأطعمة، خاصة المعلبة، تكون خطر خفي لضغط الدم، تسبب ارتفاعه دون أن تشعر، وفقا لموقع "health".



كيف تسبب الأطعمة المعلبة ارتفاع ضغط الدم؟



وتحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على مستويات عالية من الصوديوم، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، كما أن مادة ثنائي الفينول أ (BPA) الموجودة في بطانات بعض العلب تؤثر على الهرمونات، ما يرفع ضغط الدم.



ليست كل المعلبات ضارة، لكن تلك الغنية بالملح قد تؤثر بشكل ملحوظ، ويمكن أن يساعد شطف الطعام المعلب قبل تناوله على تقليل محتوى الصوديوم.



بالإضافة إلى الاستهلاك المستمر للأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم والدهون غير الصحية يرفع مستويات الكوليسترول، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



ما تأثير الوجبات السريعة على ضغط الدم؟



البرجر، البطاطس المقلية، والبيتزا تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، تتجاوز الحد اليومي الموصى به (2300 ملج).

الكمية المناسبة للبالغين، خاصة من يعانون من ارتفاع الضغط، هو 1500 ملج فقط، تقليل 1000 ملج من الصوديوم يوميا يمكن أن يحسن ضغط الدم وصحة القلب.



كيف تؤثر الوجبات الخفيفة المعلبة على صحتك؟



رقائق البطاطس، المعجنات المالحة والمكرونة سريعة التحضير غنية بالملح، ما يؤدي إلى احتباس السوائل ويضع ضغطا إضافيا على ضغط الدم، مع الوقت، يرفع ذلك خطر الإصابة بفرط ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية.



لماذا التوابل الجاهزة ترفع ضغط الدم؟



الكاتشب، الصلصات الحارة وصلصة الصويا تحتوي على صوديوم وسكر عالي، ملعقة طعام واحدة توفر أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم.



ما مخاطر الشوربة المعلبة على ضغط الدم؟



تحتوي الشوربات المعلبة، مثل حساء الطماطم وحساء الدجاج بالخضار، على كميات عالية من الصوديوم تصل إلى أكثر من 2000 ملج في العلبة الواحدة، لذا الإفراط في تناولها يزيد من ضغط الدم ويضع عبئا إضافيا على القلب والكلى، خاصة لمن يعانون من ارتفاع الضغط مسبقا، ويوصى بالحد من استهلاكها.



كيف تؤثر اللحوم المصنعة على ضغط الدم؟



وفقا لموقع "verywellhealth"، البسطرمة، النقانق، الهوت دوج وشرائح اللحوم الباردة غنية بالملح والمواد الحافظة، وتشير دراسة نشرت في مجلة "مجلة "سيركوليشن" عام 2010 أظهرت أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42% والسكري بنسبة 19%.



ما علاقة الأطعمة المقلية بارتفاع ضغط الدم؟



الأطعمة المقلية، مثل الدجاج والبطاطس المقلية، غنية بالصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة، ما يزيد من ارتفاع ضغط الدم ويضع ضغطا إضافيا على القلب، كما أن الإكثار من تناولها يرتبط أيضا بزيادة خطر السمنة ومشكلات صحية أخرى، خاصة لدى النساء.



ما الأطعمة التي تساعد على خفض ضغط الدم؟



للسيطرة على ضغط الدم، يمكن الاعتماد على أطعمة صحية:

الفواكه والخضراوات الطازجة.

المكسرات.

الحبوب الكاملة.

منتجات الألبان قليلة الدسم.

الألياف الغذائية والبوتاسيوم.



كما ينصح باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية DASH، التي تركز على الألياف والدهون الصحية، مع الحد من الصوديوم والدهون الضارة.

